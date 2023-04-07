Partilerin oy oranları yüzde kaç? İşte 8 farklı anket şirketinin açıkladığı sonuçlar - Son Dakika
Üye Girişi

Partilerin oy oranları yüzde kaç? İşte 8 farklı anket şirketinin açıkladığı sonuçlar

07.04.2023 16:46

14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala anket şirketleri yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya sürdürüyor. Peki hangi anket şirketinin araştırmasında partilerin oy oranları ne? İşte seçimlere kısa bir süre kala son durum...

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Partilerin genel merkezlerinde liste belirleme süreçleri devam ederken anket şirketleri de seçime az bir zaman kala vatandaşın nabzını tutmak için çalışmalarına hız verdi. Son olarak 8 fark anket şirketinin paylaştığı Mart ayı anket sonuçlarını sizler için derledik.

Yöneylem'in 18-20 Mart'ta yaptığı ve kararsızların dağıtılmadığı son anket sonucuna göre AK Parti yüzde 30,2 oy alıyor. CHP'nin oy oranı 24,2; HDP'nin yüzde 8,4 ve İYİ Parti'nin yüzde 8. MHP ise 5,9'da kalıyor.

MAK'ın 8-15 Mart tarihlerindeki araştırmasına göre ise kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oyu yüzde 34,2; ana muhalefet partisi CHP ise yüzde 26'da kalıyor. İYİ Parti ise yüzde 13,6'ya kadar çıkmış durumda.

İşte 8 farklı firmanın anketinde son durum;

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 8 farklı firmanın anketinden çıkan sonuç
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 8 farklı firmanın anketinden çıkan sonuç
YORUMLAR (8)
  • ali fuat murat: Area anketi diyarbakırda yaptı sanırım.  ???? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Kamil Toygar : Valla soğan oruz tl patates keza yirmibeş tl önceden bin beşyüz tl ye aracıma dört adet lastik alıyordum kışlık on yedi jant şimdi bu paraya bir çift ayakkabı zor alınıyor sandıkta bu durumu vatandaş düşünecektir Cevap Yaz 9 10 Yayından Kaldır
  • Beytullah Kaya: Genar akp yi uçurmuş benim anketimi bir yere not edin 14 mayıs gecesi demişti dersiniz Akp 37 Chp 26 iyi 11 hdp 11 mhp 8 memleket 5 ogan 2 Cevap Yaz 4 39 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, basın toplantısı düzenledi Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, basın toplantısı düzenledi Açıklaması Sarıgül: Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz Sarıgül: Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz

14 Mayıs, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Partilerin oy oranları yüzde kaç? İşte 8 farklı anket şirketinin açıkladığı sonuçlar - Son Dakika


Son Dakika
17:39 Millet İttifakı, YSK'ye ek protokol metni sundu! 4 parti CHP listelerinden seçime girecek
17:43 Ahmet Özal sosyal medya ekibinin, "Maaşları alamadık" iddialarını yalanladı: Bunları muhtemelen Süleyman Yağcıoğlu yaptırıyor
17:27 CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınlarında ateş edilmesiyle ilgili yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı
17:23 Son Dakika: CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında ateş eden 4 şüpheli yakalandı! İşte ilk ifadeleri
17:14 İşin aslı belli oldu! İsak Vural, 18 yaşına adım atar atmaz Fenerbahçe'ye geri dönecek
17:08 Gerçek bambaşka çıktı! İsak Vural, 18 yaşına girince tekrar Fenerbahçe'ye gelecek
17:01 Merve Boluğur'dan 3. evlilik sinyali: Çocuğum olsun istiyorum
16:58 Görenler çok şaşıracak! İşte yeni şampiyonluk oranları
16:52 Hayret ettiren fark! Yeni şampiyonluk oranları çok konuşulur
16:52 AK Parti'de listeler ne durumda? Kurtulmuş, iki tarafa özellikle dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2023 18:41:32. #1.13#
SON DAKİKA: Partilerin oy oranları yüzde kaç? İşte 8 farklı anket şirketinin açıkladığı sonuçlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement