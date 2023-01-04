Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihinin erkene alınmasıyla ilgili çıkış: Kamuoyunda ne konuşulursa gündemimize gelir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihinin erkene alınmasıyla ilgili çıkış: Kamuoyunda ne konuşulursa gündemimize gelir

04.01.2023 14:17

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihinin öne alınmasıyla ilgili de önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "Sular durulmadan olmaz. Kamuoyunda ne konuşulursa gündemimize gelir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de AK Parti grup toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Memur ve emekli maaşına yapılan zammın yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldığını duyuran Erdoğan, çıkışta da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İSTİKAMETİMİZİ KAMUOYUNDA KONUŞULANLARDAN ALIYORUZ"

Erdoğan, muhabirlerin "Seçim tarihi öne çekilecek mi? Bu konuda herhangi bir çalışmanız var mı?" sorusuna; "Ben bir tarih açıklamadım. Kamuoyunda ne görüşülür, ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize girer. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz." yanıtını verdi.

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Politika, Güncel, Son Dakika

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