Paşinyan Seçimi Kazandı - Son Dakika
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Paşinyan Seçimi Kazandı

08.06.2026 16:30
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Ermenistan'da Sivil Sözleşme Partisi, seçimlerde bariz bir çoğunlukla zafer kazandı. Paşinyan, Türkiye ile sınırların açılmasını ve Azerbaycan ile barışın sağlanmasını istedi.

Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu (MSK), 2 bin 5 seçim sandığının tamamının açıldığını ve oyların hepsinin sayıldığını duyurdu. Böylece, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan liderliğindeki "Sivil Sözleşme" partisi kazandı.

Ermenistan'da halk, parlamento seçimleri için dün sandık başına gitti. Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu (MSK), 2 bin 5 seçim sandığının tamamının açılarak oyların hepsinin sayıldığını duyurdu. MSK, sayımın tamamlanmasıyla geçici sonuçları açıkladı. Seçimi, oyların bariz çoğunluğunu alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan liderliğindeki "Sivil Sözleşme" partisi kazandı. Ülkede 1 milyon 477 bin 736 seçmenin sandık başına gittiği kaydedilirken, bu sayının da toplam seçmen listesinin yüzde 58,94'üne tekabül ettiği kaydedildi. MSK açıklamasına göre, Sivil Sözleşme Partisi 727 bin 160 oy oranı ile yüzde 49.82, Güçlü Ermenistan İttifakı 340 bin 88 oy ile yüzde 23.28, Ermenistan İttifakı 145 bin 113 oy ile 9.934, Müreffeh Ermenistan Partisi 58 bin 378 oy ile yüzde 3.99 oy aldı.

Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi, 105 sandalyeden 61'ini elde ederek parlamentoda tek başına çoğunluğu sağladı.

"Türkiye ile sınırımızı açmalı ve Azerbaycan ile barışı kurumsallaştırmalıyız"

Paşinyan, gece saatlerinde liderliğindeki partinin seçim ofisinde basın toplantısı düzenledi. Zaferini ilan eden Ermenistan Başbakanı, Ermenistan halkının geride kalan parlamento seçimlerinde barış, bölgesel kalkınma ve iş birliği yönünde oy kullandığını açıkladı. Paşinyan, Türkiye ile sınırların açılması ve Azerbaycan ile barışın kurumsallaşması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu. Başbakan, bir gazetecinin "Ermenistan'daki parlamento seçimlerinin ardından Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik mesajınız nedir?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Hem Türkiye hem de Azerbaycan'dan buna olumlu yanıtlar geleceğini umuyorum. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barışı kurumsallaştırmalı ve Türkiye ile sınırımızı açmalıyız, yani Türkiye sınırı açmalıdır. Ayrıca diplomatik ilişkiler kurmalıyız. Bu arada, Ermeni mallarının ithalatı ve ihracatı için Ahılkelek-Kars demiryolunun açılması kararından dolayı müteşekkiriz. Türkiye ile çok iyi bir dinamiğe sahibiz ancak diplomatik ilişkiler kurmak ve tamamen açık bir sınıra sahip olmak için bu dinamiği sürdürmeliyiz."

Başbakan ayrıca, Ermenistan ve Azerbaycan'ın barış anlaşmasını halihazırda parafe ettiğini hatırlattı. Paşinyan, "Bu anlaşmayı imzalamamız gerekiyor. Bölgesel açıdan dönüm noktası niteliğinde bir proje olan TRİPP projesini mümkün olan en kısa sürede başlatmalıyız. Bu, bölgemizin ablukasının aşıldığı anlamına gelecektir ve bu çok büyük bir haberdir; çünkü bölgemiz bir çıkmaz sokaktan kavşağa dönüşüyor" dedi. - ERİVAN

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Ermenistan, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Paşinyan Seçimi Kazandı - Son Dakika

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