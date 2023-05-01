Patates ve soğanın oy pusulasının üzerinde yer aldığı fotoğrafa Erdoğan'dan övgü dolu sözler: Benim vatandaşım bu işi biliyor - Son Dakika
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Patates ve soğanın oy pusulasının üzerinde yer aldığı fotoğrafa Erdoğan'dan övgü dolu sözler: Benim vatandaşım bu işi biliyor

01.05.2023 15:41

Yurt dışındaki vatandaşlar sandık başına gitmeyi sürdürürken, oyunu kullanan bir gurbetçi sosyal medya hesabından oy pusulasını paylaşmıştı. Seçimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandığı anlaşılan şahıs, diğer adayların fotoğraflarının üzerine ise soğan, patates ve salatalık koymuştu. Bugün yaptığı konuşmada bu durumu dillendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim vatandaşım bu işi gayet iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri önceki gün başladı.

OY PUSULASINI PAYLAŞTI

Oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği görülen bir gurbetçi ise oy pusulasının fotoğrafını çekti. Şahsın diğer paylaşımındaki soğan, patates ve salatalık detayı ise dikkat çekti.

Oy pusulasındaki bu görüntü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Benim vatandaşım bu işi biliyor

"BENİM VATANDAŞIM İŞİNİ BİLİYOR"

Bugün katıldığı bir programda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da söz konusu paylaşımı hatırlattı. Erdoğan, "Ne yaparlarsa yapsınlar. Avrupa'da herhalde sizler de sosyal medyada görmüşsünüzdür. Cumhurbaşkanlığı için oy verenler, kalkmışlar bu fakire oy vermişler. Yanındaki 3 tanesine de patates, soğan ve salatalık koymuşlar. Benim vatandaşım bu işi gayet iyi biliyor. Bay bay Kemal öğrenecek. Daha yapacak çok iş var." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (25)
  • yücel orhan: SENİN VATANDAŞIN TAM TERSİNİ YAPSAYDI AKLIM DA DELİ SORULAR ... Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
  • Murad Mert: densizin biri yapmış bunu cahillik etmişte peki sayın cumhurbaşkanım buna sizin övgü yağdırmanız doğrumu? bu doğru bir siyaset anlayışımı? Cevap Yaz 25 8 Yayından Kaldır
  • Gerginyo : Onlar dolar düşerse üzülür zaten ülke onların umrunda değil ki dertleri cepleri beşbin dolarla gelse krallar gibi tatil yapar sen beşbin lirayla git iki günde aç kalırsın Cevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Patates ve soğanın oy pusulasının üzerinde yer aldığı fotoğrafa Erdoğan'dan övgü dolu sözler: Benim vatandaşım bu işi biliyor - Son Dakika


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