4 ilde eş zamanlı operasyon! HDP'li Patnos Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı - Son Dakika
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4 ilde eş zamanlı operasyon! HDP'li Patnos Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

4 ilde eş zamanlı operasyon! HDP'li Patnos Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

09.06.2023 12:05

Ağrı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ekipleri tarafından 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. HDP'li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer'in de bulunduğu toplamda 5 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağrı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi.

BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Ağrı merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; aralarında HDP belediyesi olan Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer'in de bulunduğu toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Patnos'ta aralarında belediye başkanının da bulunduğu 5 kişi gözaltında
Emrah Kılıç ve Müşerref Geçer
Kaynak: İHA
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Ağrı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 4 ilde eş zamanlı operasyon! HDP'li Patnos Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı - Son Dakika


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