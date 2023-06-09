4 ilde eş zamanlı operasyon! HDP'li Patnos Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Ağrı'da, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağrı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi.

BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Ağrı merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; aralarında HDP belediyesi olan Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer'in de bulunduğu toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.