Pazaryeri Belediyesi Geleneksel İftar Programı - Son Dakika
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Politika

Pazaryeri Belediyesi Geleneksel İftar Programı

Pazaryeri Belediyesi Geleneksel İftar Programı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında binlerce kişi bir araya geldi. İftar yemeği, ilçe meydanında ve hükümet konağı önünde gerçekleştirildi. Programda ilahiler ve Kuran-ı Kerim okunurken, Türk Tasavvuf Musikisi sanatçısı Osman Vahit Özdal da sahne aldı. Ayrıca çocuklara oyuncak dağıtıldı.

30.03.2024 14:50  Güncelleme: 14:55
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Bilecik'in Pazaryeri Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ilçe halkı ile toplu iftar geleneği bu yılda sürdürdü.

Pazaryeri Çarşı meydanına ve hükümet konağı önüne düzenlenen 5 bin kişilik iftar yemeği ile vatandaşlar aynı anda orucunu açtı. İftar yemeğine gelemeyen yaşlı ve hasta vatandaşlara belediye ekiplerince evlerine yemek servisi yapılırken 5 bin kişilik hazırlanan iftar programında Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım yemek kazanlarının başında vatandaşa yemek servisi etti.

İftar yemeği öncesi ilahiler ve Kuran-ı Kerim okunurken vatandaşlar iftar sonrası Türk Tasavvuf Musikisi sanatçısı Osman Vahit Özdal ile duygulu anlar yaşadı. Semazen gösterisinin düzenlendiği programda çocuklar için Hacivat ve Karagöz, Aşuk ile Maşuk gösterileri yapılırken programa katılan bütün çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Pazaryeri Belediyesinin düzenlemiş olduğu iftar programında konuşma yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Bu akşam geleneksel Pazaryeri Belediyesi iftarında hep birlikte buluştuk. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin inşallah. Bu atmosferde Pazaryeri, birlik beraberlik anlamında en güzel örneği gösteren ilçelerden bir tanesi. Bizlerde Pazaryerili hemşerilerimizle guru duyuyoruz. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. En kalbi duygularımızla muhabbetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz" dedi.

Programa AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin yanı sıra ilçe halkı ve birçok davetli katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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