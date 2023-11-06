 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Mühimmat Ele Geçirildi

Son Güncelleme: 06.11.2023 14:07

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde bir sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu. Sığınakta bulunan mühimmatlar arasında piyade tüfekleri, el bombaları ve mühimmatlar yer alıyor. Ayrıca, bir mağarada yapılan aramada da jeneratör, matkap ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahraman Mehmetçik'in icra ettiği arama-tarama faaliyetlerinde bulunan bir sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız olarak arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, teröristlerin inlerine teker teker girmeyi sürdürüyor. Bölgede gerçekleştirilen son arama-tarama faaliyetinde aynı bölgede bir adet sığınak ve bir adet mağara tespit edildi. Sığınakta yapılan detaylı aramalarda; 16 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet AK-74 piyade tüfeği, 23 adet el bombası, 6 adet RPG-7 mühimmatı, 250 adet 5.45 mm AK-74 piyade tüfeği mühimmatı, 13 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 11 adet RPG-7 sevk fişeği ele geçirildi.

Çok sayıda odası olduğu ve iki girişinin bulunduğu belirlenen mağarada yapılan aramada ise 1 adet 5 kilovat jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet matkap, 2 adet güç kaynağı ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Pençe-Kilit Operasyonu'nda Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
15:54 Son Dakika: İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de can kaybı 10 bini geçti
15:44 Türkiye'nin İsrail'e ihracatı savaşın başladığı ayda yüzde 28,8 düştü
15:26 Tuzlaspor, Türk futbolunu çalkalayan kara para aklama ve yasa dışı bahis iddiasının sahibi gazeteci Murat Ağırel'i engelledi
15:13 Türkiye ile ABD, Gazze'de yardım koridoru ve 2 devletli çözümde mutabık kaldı
14:51 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sibel Turnagöl, oto sanayide restoran açtı: Hem aşçılık hem garsonluk yapıyorum
14:50 CHP'nin A Takımı belli oldu! Sezgin Tanrıkulu ve Oğuz Kaan Salıcı kota nedeniyle listeye giremedi
14:49 Halil Umut Meler, Arda Güler ve Serdar Saatçı'nın maçına atandı
14:33 Son Dakika: YKS 8-9 Haziran 2024'te yapılacak
14:26 Ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını talep etti
14:20 Hakan Fidan ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kalıcı barışı görüştük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2023 16:11:58. #1.12#
SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu'nda Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement