Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı. Açıklamayla birlikte teröristlerin tespit edilmesine ilişkin görüntüye de yer verildi.
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