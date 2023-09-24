Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

"İNLERİNİ BAŞLARINA YIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı. Açıklamayla birlikte teröristlerin tespit edilmesine ilişkin görüntüye de yer verildi.