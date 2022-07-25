Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit düştüler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ve 4 güvenlik korucusu şehit oldu - Son Dakika

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