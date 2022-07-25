Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ve 4 güvenlik korucusu şehit oldu - Son Dakika
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Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ve 4 güvenlik korucusu şehit oldu

25.07.2022 19:07
Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ve 4 güvenlik korucusu şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Yıldırım Harekatında Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın yanı sıra 4 güvenlik korucusunun şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Yıldırım Harekatında Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın yanı sıra 4 güvenlik korucusunun şehit olduğunu duyurdu.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit düştüler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ile 4 güvenlik korucusu şehit oldu (2) Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ile 4 güvenlik korucusu şehit oldu (2) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik...
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ve 4 güvenlik korucusu şehit oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ve 4 güvenlik korucusu şehit oldu - Son Dakika
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