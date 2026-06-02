Pentagon'da Gazetecilere Yasak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), basın ofisini gizli alan ilan ederek gazetecilerin girişini yasakladı.

Pentagon, basın erişimini kısıtlama devam ediyor. Pentagon basın ofisi "gizli alan" ilan edilerek gazetecilerin girişi yasaklandı. Pentagon Basın Sözcüsü Vekili Jose Valdez yaptığı açıklamada yönetimin, gizli hükümet bilgilerine erişen gazeteciler tarafından kullanılması nedeniyle Pentagon basın ofisinin "Hassas Bölümlere Ayrılmış Bilgi Tesisi" olarak yeniden sınıflandırdığını ifade etti. Valdez, "Gazeteciler düzenli olarak gizli materyallerle ilgileniyor. Sonuç olarak gazetecilerin artık ofis alanına girmelerine izin verilmeyecek. Pentagon Halkla İlişkiler Yardımcısı ve Basın Sözcüsünün ofisine erişim yalnızca randevu ile mümkün olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Gazeteciler Pentagon'daki ofislerinden ayrılmıştı

Ocak ayında Pentagon'daki gelişmeleri takip eden basın mensuplarından yeni kuralları kabul ettiklerine dair belgeler imzalamaları istenmişti. Söz konusu kurallar arasında basın mensuplarının Pentagon çalışanlarından gizli veya bazı gizli olmayan konulardaki bilgileri açıklamalarını istemeleri durumunda basın kartlarının iptal edilebilmesi gibi maddeler yer alıyordu. Kuralların basın özgürlüğünü ihlal ettiğini ve ABD ordusu hakkında bağımsız haber toplama imkanlarını kısıtladığı belirten gazeteciler ise basın kartlarını yetkililere teslim ederek Pentagon'dan ayrılıp tepkilerini ortaya koymuştu. New York Times, söz konusu politika nedeniyle Pentagon'a dava açmış, bir federal yargıç Mart ayında Times lehine karar vermişti. Bunun üzerine Pentagon, gazetecilerin resmi bir refakatçi olmadan Pentagon'u ziyaret etmelerini yasaklayan yeni bir kural getirmişti. New York Times, söz konusu kural nedeniyle Mayıs ayında Pentagon'a ikinci kez dava açmış, bunun "askeri işler hakkında bağımsız haberciliği engellemeye yönelik anayasaya aykırı girişim" olduğunu savunmuştu. - WASHINGTON