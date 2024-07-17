Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Cittaslow Türkiye Koordinatörlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi - Son Dakika
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Politika

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Cittaslow Türkiye Koordinatörlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Cittaslow Türkiye Koordinatörlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi

Perşembe ilçesi, Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Türkiye Koordinatörlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Cittaslow hareketine büyük önem verdiklerini belirtti.

17.07.2024 12:05  Güncelleme: 12:06
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Ordu'da 'sakin şehir' ünvanına sahip tek ilçe olan Perşembe'nin Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Türkiye Koordinatörlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Cittaslow Olağanüstü Türkiye Genel Kurul Toplantısı'na sakin şehir felsefesini ilke edinerek 33 ülkeden 301 seçkin şehir arasına girmeye hak kazanmış Türkiye'den 27 şehrin 17'sinin belediye başkanları, diğer belediyelerin de sakin şehir temsilcileri, Antalya'da Cittaslow adayı olan ilçelerin belediye başkanları ve akademisyenler katıldı.

Uluslararası Cittaslow Başkan Yardımcısı Jacek Kostka, Genel Sekreter Pier Oliveti, Cittaslow Avrupa Birliği Ofisi Koordinatörü Joanna Wrzosek- Dziemidowicz'nde katıldığı Genel Kurulda, Cittaslow Türkiye Koordinatörlüğüne Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek seçildi. Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak da Cittaslow) Türkiye Koordinatörlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Başkan Albayrak yaptığı açıklamada, "Dünyanın en güçlü belediye ağlarından biri olan, kentlerin çevresel, kültürel ve toplumsal değerlerinin korunmasına katkı sağlayan Cittaslow hareketine de büyük önem veriyoruz" dedi.

Cittaslow hareketinin, şehirlerin daha sürdürülebilir, yaşanabilir ve insan odaklı olması için önemli bir adım olduğunu belirten Başkan Albayrak, "33 ülkeden 301 üye şehri bulunan ve 'Sakin Şehirler Ağı' olarak da adlandırılan Cittaslow'a ülkemizden üye olan 27 Belediyemiz ile birlik içerisinde çalışmalar yapacağız. Bu hareketin bir parçası olarak, yerel kimliklerimizi koruyarak yaşam kalitemizi artırmayı hedefliyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ortak stratejiler geliştirerek hareket edeceğiz" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Cittaslow Türkiye Koordinatörlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi - Son Dakika

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