Perşembe Belediyesi\'nin yeni dönem ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Perşembe Belediyesi'nin yeni dönem ilk meclis toplantısı, Belediye Başkanı Cihat Albayrak başkanlığında gerçekleştirildi.
31 Mart yerel seçimleri sonrasında Perşembe Belediye Başkanı seçilen Cihat Albayrak ve yeni meclis üyeleri ilk meclis toplantısı Perşembe Belediyesi Kamil Sönmez Toplantı Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan ve toplantının hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Belediye Başkanı Cihat Albayrak, "Önümüzdeki beş yıllık dönemde siz kıymetli meclis üyelerimiz ve ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden, Perşembemiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Başkan Albayrak'ın konuşmasının ardından yeni hizmet döneminin meclis başkan vekilleri, katip üyeleri, encümen üyeleri, imar komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri, Perşembe Belediye Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda belirlendi.
Yapılan seçimlerde Perşembe Belediye Meclisi 1.Başkan Başkan Vekilliğine Kürşat Kurtoğlu, 2. Başkan Vekilliğine Köksal Baş, Katip Asıl Üyeliklerine Ayşe Gündoğdu, Alper Kaptan, yedek üyeliklerine Mustafa Kaya, Serkan Dervişoğlu, Encümen Üyeliklerine Kahraman Yalçın, Kürşad Kurtoğlu, İmar Komisyonuna Serkan Dervişoğlu, Alper Kaptan, Ziya Karadeniz, Plan ve Bütçe Komisyonuna Halil Çetinkaya, Mustafa Kaya ve Osman Karadeniz seçildi. - ORDU
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Eski Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, seçimde kendisine destek verdikleri gerekçesiyle bazı kadın personele baskı uyguladığını ve istifa etmeye zorlandıklarını iddia etti. Şimşek, bu iddiaları desteklemek için Gölbaşı Belediyesinde görevlendirilen kadınları ziyaret etti ve basın açıklaması yaptı. Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek, adalet, hak, hukuk ve kadın eşitliği söylemlerine rağmen Gölbaşı Belediye Başkanının kadınlara yönelik zulümlerini incelemesini istedi. Şimşek, insanlarla uğraşmak yerine Gölbaşı'na hizmet etmeye odaklanılması gerektiğini vurguladı.
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