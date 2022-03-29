Peru'da Devlet Başkanı Castillo'nun görevden alınması talebi reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Peru'da Devlet Başkanı Castillo'nun görevden alınması talebi reddedildi

29.03.2022 09:49
Peru'da Devlet Başkanı Castillo'nun görevden alınması talebi reddedildi

Peru'da muhalif partilerin, Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun "kalıcı ahlaki yetersizlik" nedeniyle görevden azledilmesi talebi, Kongre tarafından kabul edilmedi.

Peru'da muhalif partilerin, Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun "kalıcı ahlaki yetersizlik" nedeniyle görevden azledilmesi talebi, Kongre tarafından kabul edilmedi.

Sağ partilerin önergesi üzerine Cumhuriyet Kongresi, Castillo'nun görevden azledilmesi talebini oyladı.

Kongre'de yapılan oylamada, 55 lehte, 54 aleyhte ve 19 çekimser oyla Castillo'ya yönelik "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlaması reddedildi.

Castillo, karardan önce Kongre'de yaptığı konuşmada, aleyhine sunulan önergenin hiçbir gerçekçi yanının olmadığını savunarak "Anayasal devlete ve onun denetim organlarına azami saygı için buradayım, ülkeye hizmet için karşınızdayım." ifadesini kullandı.

Suçlamalara tepki gösteren Castillo, "Bir vatandaş bir şeyle suçlandığında, bu gerçek normda gerektiği gibi çerçevelenmelidir ve bunun böyle olmadığı ortaya çıkacak." dedi.

Önergede, Castillo'ya yönelik yolsuzluk iddiaları, bakanlıklarda ve yüksek kamu görevlerinde tartışmalı kişilerin atanmasının yanı sıra 20 ayrı suçlama yer aldı.

Kongre, muhalif partilerin Castillo'yu "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevden alınması talebi 8 Aralık 2021'de de 46 lehte, 76 aleyhte ve 4 çekimser oy ile kabul edilmemişti.

Peru yasalarına göre bir devlet başkanının görevden alınması için 130 Kongre üyesinden 87'sinin oyuna ihtiyaç var.

Peru'da siyasi kriz

Ülkede devlet başkanlığı görevini 28 Temmuz 2021'den bu yana yürüten Castillo'nun atadığı 3 başbakanın, Kongre baskısı ve parti içi tartışmalar nedeniyle istifa etmesinin yanı sıra medyada yer alan iddialar üzerine çok sayıda bakan da görevlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Siyasi istikrarın henüz sağlanamadığı Peru'da, sağ partiler, solcu Devlet Başkanı Castillo'nun görevden azledilmesini istiyor.

Kongre faktörü

Eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra, 10 Kasım 2020'de Kongre'de yapılan oylamada, 105 lehte, 19 aleyhte ve 4 çekimser oy ile "kalıcı ahlaki yetersizlik" sebebiyle azledilmişti.

Vizcarra'nın 10 Kasım'da görevden alınmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevine gelen Manuel Merino da 15 Kasım'da Kongre baskısıyla istifa etmek zorunda kalmıştı.

Ülkede önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski de hakkındaki görevden alma sürecinin ardından 2018'de yılında görevi bırakmıştı.

YORUMLAR
500
Anayasa Mahkemesi Arslan Vali Gül'ü ziyaret etti Anayasa Mahkemesi Arslan Vali Gül'ü ziyaret etti Peru'da Devlet Başkanı Castillo yanlıları ve karşıtları aynı alanda gösteri düzenledi Peru'da Devlet Başkanı Castillo yanlıları ve karşıtları aynı alanda gösteri düzenledi

Cumhuriyet, İstifa, Kongre, Peru, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Peru'da Devlet Başkanı Castillo'nun görevden alınması talebi reddedildi - Son Dakika


Son Dakika
09:49 Kağıt toplayıcıları birbirine girdi: Şah damarı kesilen toplayıcı hayatını kaybetti
09:46 Mesut Akusta'dan Teşkilat'a veda!
09:45 Rusya-Ukrayna zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır: Barış için sorumluluk almaktan kaçınmayız!
09:43 Meksika'da marketin üzerine küçük uçak düştü!
09:18 Gazetecilerin soruları Ronaldo'yu çıldırttı: Bırakmak istersem bırakırım!
09:13 Tarihi Yarımada'ya araç sınırlaması geliyor: Amaç ecdat bakiyesini korumak!
09:05 Vladimir Putin, Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
08:59 Yasak Elma'da bu akşam neler oldu? Handan'ın gerçek yüzü ortaya çıktı
08:56 Müzakere öncesi Rusya, Ukrayna'ya yönelik 3 talebinden vazgeçti! İşte aralarında Nazilerle ilgili maddenin de olduğu o talepler
08:48 Survivor'da ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 09:56:30. #1.13#
SON DAKİKA: Peru'da Devlet Başkanı Castillo'nun görevden alınması talebi reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement