TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bugün, dünyanın dört bir yanındaki kadınların eylem ve etkinlikleriyle kadına yönelik şiddete karşı durduğunu ve hak taleplerini dile getirdiklerini ifade eden Buldan, "Bu kasım ayında da kadına yönelik şiddetin ağır tablosu karşımızda durmaktadır. Her biri bir dünya olan kadınların yaşamları gittikçe büyüyen bir katliam istatistiğine dönüşmektedir. Bizler bu ülkenin yönetiminden, güvenliğinden, hakkından, hukukundan sorumlu olan seçilmişler olarak bu ağır tablonun en önde gelen muhataplarıyız." diye konuştu.

Buldan, şiddetin önlenmesinin ancak eşitlikçi politikalar, önleyici tedbirler ve etkin korumayla mümkün olacağını dile getirdi.

Meclis Başkanvekili Buldan daha sonra 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, kadına yönelik şiddeti "insanlığın kalbine saplanan en derin hançer" olarak nitelendirdi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca kanun maddeleriyle, uluslararası sözleşmelerle ya da kolluk tedbirleriyle sınırlı tutulmayacak kadar hayati, vicdani ve çok boyutlu bir insanlık meselesi olduğunu belirten Çankırı, "Elbette fiziksel şiddet bu karanlık tablonun en ağır ve asla kabul edilemez yüzüdür. Ancak bir kadının ruhunu inciten, onurunu zedeleyen, emeğini ve kimliğini hedef alan her türlü ayrımcı dilin ve psikolojik baskının da en az fiziksel şiddet kadar yaralayıcı olduğunu net bir biçimde ifade etmek istiyorum. Bizler bu gerçeğin tüm boyutlarıyla farkındayız." değerlendirmelerinde bulundu.

Son 24 yılda kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadeleyi tavizsiz, amasız ve fakatsız bir devlet politikası haline getirdiklerini anlatan Çankırı, "şiddete sıfır tolerans" ilkesiyle hayata geçirdikleri yasal reformlar ve koruyucu mekanizmalarla her bir kadının kendini güvende hissettiği bir Türkiye için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

"Avukatlar yalnız bırakıldı"

Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, kürsüye avukat cübbesiyle çıkarak, avukatların sorunlarını aktardı.

TBMM'deki milletvekillerinin 5'te birinin avukat olduğunu belirten Akdoğan, "Neredeyse dönemin sonuna geleceğiz ancak avukatların sorunlarıyla ilgilenilmedi, avukatlar yalnız bırakıldı. Avukatlar ciddi maddi güçlükler yaşarken bir taraftan da mesleğin itibarının kaybettirilmesi için uğraşanlar var." dedi.

Avukatların CMK ücretlerinin düşük olduğunu ve bunları zamanında alamadıklarını öne süren Akdoğan, avukatların vergi yükünün de çok fazla olduğunu savundu.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, "ateşkes sonrası Gazze'deki saldırılar ve insani duruma" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki evlerin yüzde 90'ının yıkıldığına, ateşkesin İsrail tarafından 6 bin 409 kez ihlal edildiğine dikkati çeken Çalışkan, "Ateşkes sonrası Gazze'de 1690 kişi öldü. Ateşkes gereği bölgeye girmesi gereken insani yardım tırlarının sadece yüzde 32'si girdi. İnsani sivil giriş çıkışların ise yüzde 36'sına izin verildi. Böyle bir noktada şunu net ifade etmeliyiz ki, İsrail suçunda yalnız değil. Küresel silah sanayi, büyük teknoloji şirketleri, finans baronları, bankalar, İsrail'le ticareti sürdüren herkes ikiyüzlüdür, bu katliamın suç ortağıdır." şeklinde konuştu.

Öte yandan Genel Kurul'da yerinden söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, İstanbul Sarıyer'de aslan bulunduğuna dair iddiaları anımsatarak, "5 gündür Sarıyer'de bir aslan arıyoruz, meğer kediymiş. Algı olgu meselesi maalesef, kültür sanat hayatımız gibi. Nota bilmeyen müzisyen, cümle kuramayan yazar, kamera tutamayan yönetmen yıllarca bize miyavlamayı kükreme diye yutturdular." ifadelerini kullandı.

Öğretmenler Günü dolayısıyla dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde güzel sanatlar lisesi öğrencileriyle "Öğretmene Saygı Gecesi" programında gösteri sunduklarını anlatan Hacıoğulları, "Sayın Bakanımız Yusuf Tekin'in verdiği cesaretle güzel sanatlar liseleri öğrencileri ile bir müzikal sahneledik. İsmi 'Kim var' Türkiye'nin dört bir yanından derlediğimiz Türkiye kadar çiçeği Cumhurbaşkanımıza ve öğretmenlerimize sunduk. Şimdi soruyorum kim var? Biz varız elbette. Biz aslan filan değiliz. Biz kedi de değiliz. Biz, bir medya imalatı hiç değiliz. Biz gerçeğiz." diye konuştu.