Peşaver şehitleri Keçiören'de anıldı - Son Dakika
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Politika

Peşaver şehitleri Keçiören'de anıldı

Peşaver şehitleri Keçiören\'de anıldı

Keçiören Belediyesi ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle, Pakistan Peşaver Şehitlerini Anma Programı düzenlendi.

17.12.2024 10:32  Güncelleme: 10:39
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Keçiören Belediyesi ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle, Pakistan Peşaver Şehitlerini Anma Programı düzenlendi.

Ankara'nın Keçiören Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen Pakistan Peşaver Şehitlerini Anma Programı'nda, Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinin merkezi Peşaver kentinde 16 Aralık 2014'te Taliban tarafından bir askeri okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 144'ü çocuk 150 Pakistan vatandaşı anıldı.

Keçiören'deki Peşaver Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen program, her iki ülkenin şehitleri için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Pakistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene, Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcıları Atila Zorlu ve Selçuk Karadağ, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ve konsolosluk görevlileri katıldı.

Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından yaptığı konuşmada Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluğa dikkati çekerek, "Bugün burada insanlık dışı saldırıda hayatını kaybeden masum şehitlerimizi anmak için bir aradayız. Keçiören Belediyesi olarak Peşaver şehitlerinin aziz hatırasını yaşatmayı, bu kardeşlik bağını daha da güçlendirecek adımlar atmayı bir görev olarak biliyoruz. Dostluğumuz daim olsun. Barış ve kardeşlik hep galip gelsin" dedi.

"Türk kardeşlerimizin yanında olmaya kararlıyız"

Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ise Keçiören Belediyesine bu programı düzenlediği için teşekkür ederek, "10 yıl önce barbarca gerçekleştirilen bu terör eyleminde Peşaver'de hayatını kaybeden çocukların anıları burada yaşatılıyor. Biz de Türk kardeşlerimizin terörle olan mücadelesinde yanında olmaya kararlıyız. Özellikle Keçiören Belediyesi'ne acılarımızı hatırladığı için minnettarız. Bizim Türkiye ile olan ilişkimiz bir kardeşlik ilişkisidir" diye konuştu.

Program, protokol konuşmalarının ardından anıta çelenk bırakılmasıyla sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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