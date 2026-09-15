Peskov, Trump'ın enerji ateşkesi önerisini 'çok iyi bir fikir' olarak nitelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Peskov, Trump'ın enerji ateşkesi önerisini 'çok iyi bir fikir' olarak nitelendirdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna'nın enerji altyapılarını hedef almamasına yönelik önerisini "çok iyi bir fikir" olarak nitelendirdi. Peskov, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek için bunun tek başına yeterli olmayacağını, yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna'nın enerji altyapılarını hedef almamasına yönelik önerisini "çok iyi bir fikir" olarak nitelendirerek, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek için bunun tek başına yeterli olmayacağını belirtti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna'nın enerji altyapılarını hedef almamasına yönelik önerisini gazetecilere değerlendirdi. Trump'ın önerisini "çok iyi bir fikir" olarak nitelendiren Peskov, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek için bunun tek başına yeterli olmayacağını belirtti. Rus sözcü, "Burada petrol tankerleri de dahil olmak üzere ticari taşımacılığın ve seyrüseferin güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Kiev yönetimi şimdiye kadar böyle bir güvenliği garanti etmeye yönelik herhangi bir eğilim göstermedi" ifadelerini kullandı.

Dmitriy Peskov, yapılması gereken ikinci şeyin ise Rusya'ya yönelik yaptırımların ve enerji tedarikine ilişkin "yasa dışı" kısıtlamaların kaldırılması olduğunu söyledi. Bunun gerçekleşmesi halinde dünya piyasalarına yeterli miktarda petrol ürünü sağlanacağını, küresel piyasaların istikrar kazanacağını ve fiyatların düşeceğini ifade etti. Kremlin Sarayı sözcüsü, Rusya'nın Trump'ın önerisi konusunda ABD'li yetkililerle temasını sürdüreceğini belirtti.

Trump, anlaşmaya varıldığını açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya'nın motorin altyapısını hedef almaktan vazgeçmesi çağrısında bulunmuş ve saldırıların "dünyaya zarar veren" bir motorin kıtlığına yol açtığını söylemişti. ABD Başkanı dün ise Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji tesislerini hedef almama konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı, ancak taraflar böyle bir anlaşmayı doğrulamamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı gerçekten sona erdirmeye hazır olduğunu garanti etmesi halinde enerji ateşkesini desteklemeye hazır olduklarını söylemişti.

Karşılıklı saldırılar devam etti

Rusya bugün erken saatlerde Kiev'deki akaryakıt istasyonlarına saldır düzenlemiş, Ukrayna da bir Rus petrol rafinerisini hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: İHA

Dmitriy Peskov, Donald Trump, ABD Başkanı, Politika, Kremlin, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Peskov, Trump'ın enerji ateşkesi önerisini 'çok iyi bir fikir' olarak nitelendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarlaya düşen uçak paramparça oldu İçindeki 3 kişi kurtarılamadı Tarlaya düşen uçak paramparça oldu! İçindeki 3 kişi kurtarılamadı
Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti Yapmasına izin verilmeyecek Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti! Yapmasına izin verilmeyecek
İstanbul’daki 4 dernek mercek altında Avrupa’dan gelen para dikkat çekti İstanbul'daki 4 dernek mercek altında! Avrupa'dan gelen para dikkat çekti
Ankara’da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı Ankara'da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı
Fidan’ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı Fidan'ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı
Iğdır’da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti Iğdır'da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti

16:23
Kara Haydar’ın “altın şovu“ bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78’i çakma çıktı
Kara Haydar'ın "altın şovu" bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78'i çakma çıktı
16:22
Hakan Çalhanoğlu şoku Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
16:07
Raci Şaşmaz’a “Erdoğan“ yazılı mezar taşı da soruldu İşte yaptığı savunma
Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
15:10
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com’a anlattı
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com'a anlattı
15:03
İfadesinin her detayı olay Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
İfadesinin her detayı olay! Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 16:41:03. #7.13#
SON DAKİKA: Peskov, Trump'ın enerji ateşkesi önerisini 'çok iyi bir fikir' olarak nitelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement