Petr Pavel, F1 Macaristan GP'sinde Foto Muhabiri - Son Dakika
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Petr Pavel, F1 Macaristan GP'sinde Foto Muhabiri

Petr Pavel, F1 Macaristan GP\'sinde Foto Muhabiri
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Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, F1 Macaristan GP'sinde resmi foto muhabiri olarak görev aldı.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, hafta sonu yapılan Formula 1 Macaristan Grand Prix'ini resmi foto muhabir olarak takip etti.

Fotoğrafçılığa ve motor sporlarına tutkulu olduğu bilinen Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, geçtiğimiz pazar günü düzenlenen Formula 1 Macaristan Grand Prix'ine foto muhabir olarak katıldı. Pavel, Cumartesi günkü sıralama turlarını ve pazar günkü yarışı, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) akreditasyonuna sahip resmi bir foto muhabiri olarak takip etti. Yanında özel güvenlik ekibiyle görüntülenen Pavel, sosyal medyada viral oldu.

Pavel, daha önce Le Mans 24 Saat yarışında ve bu yılın başlarında Moto GP'ye katılmış, ayrıca NASCAR ve Dakar Rallisi için ABD ve Suudi Arabistan'a da seyahat etmişti.

Kaynak: İHA

Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Formula 1, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Petr Pavel, F1 Macaristan GP'sinde Foto Muhabiri - Son Dakika

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