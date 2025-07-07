Pezeşkiyan: Suikast girişimi ve müzakere çağrısı - Son Dakika
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Politika

Pezeşkiyan: Suikast girişimi ve müzakere çağrısı

07.07.2025 17:37
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, suikast girişiminde bulunulduğunu ve müzakerelere açık olduklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş sırasında kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu belirterek, "Siyonist rejim bana suikast girişiminde bulundu. Toplantı sırasında, ajanlarından aldıkları bilgilerle bulunduğumuz bölgeyi bombaladılar" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliği, İsrail'le yaşanan savaş ve ABD ile olası müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Savaşı başlatan tarafın kendileri olmadığını vurgulayan Pezeşkiyan, "Savaşın devam etmesini istemiyoruz. Göreve başladığım ilk günden itibaren sloganım, ülke içinde birlik sağlamak ve komşularımızla barış içinde yaşamaktır" dedi.

"Nükleer silah peşinde olmadık, olmayacağız"

Barış için İran'ın nükleer programından vazgeçip geçmeyecekleri sorusunu yanıtlayan Pezeşkiyan, "Netanyahu 1992'den bu yana İran'ın nükleer silah peşinde olduğu iddiasını yaydı ve ABD başkanlarına bu yalanı kabul ettirmeye çalıştı. Biz hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmadık, şu anda da değiliz ve asla olmayacağız. Bu, dini liderimizin fetvasıyla sabittir. Ajansla tam iş birliği yaptık, ancak onların tutumu süreci aksattı" diye konuştu.

"Diplomasi masasına yeniden dönmeye hazırız"

Pezeşkiyan, müzakerelerde yaşanan sürece ilişkin açıklamada bulunarak, "Biz masadaydık ve görüşmeler devam ediyordu. ABD Başkanı bizi barış için davet etmişti. Görüşmelerde bize, 'iznimiz olmadan İsrail'in saldırmayacağı' söylendi. Ancak müzakereler sürerken adeta masaya bomba atıldı ve diplomasi yok edildi. Buna rağmen yeniden müzakereye ve denetime açığız. Biz hiçbir zaman denetimden kaçmadık. Ancak ABD'nin saldırılarında birçok tesisimiz tahrip oldu, erişim şu anda kolay değil. Bekleyip yeniden erişimin mümkün olup olmayacağını göreceğiz" dedi.

"Suikast girişiminde bulunuldu"

Pezeşkiyan, savaş sırasında kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu belirterek, "Siyonist rejim bana suikast girişiminde bulundu. Toplantı sırasında, ajanlarından aldıkları bilgilerle bulunduğumuz bölgeyi bombaladılar. Ama Allah istemezse hiçbir şey olmaz. Ülkemizin bağımsızlığı için ölmekten korkmuyoruz. Halkımız bu saldırılar karşısında daha da kenetlendi. ABD'ye tavsiyem, Netanyahu'nun insanlık dışı hedefleri ve soykırım politikalarıyla başlatılan bu savaşa dahil olmaması çünkü bu, bölgeye sadece korku ve güvensizlik getirecek sonu gelmeyen bir savaş" diye konuştu.

"Müzakere için güven sağlanmalı"

Pezeşkiyan, müzakereyle ilgili bir sorunlarının olmadığını ancak İsrail'in durumu krize sürüklediğini söyleyerek, "Umarız bu kriz aşıldıktan sonra tekrar müzakere masasına dönülebilir. Ama bunun bir şartı var o da görüşme sürecine güven duyulması. Görüşmeler devam ederken Siyonist rejime yeniden saldırı izni verilmemeli ve savaş yeniden başlamamalı. ABD Başkanı isterse bölgeyi barışa taşıyabilir ya da sonsuz bir savaşa sürükleyebilir" ifadesini kullandı.

"Ajans bilgileri sızdırdı, güvenimiz sarsıldı"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İsrail için casusluk yaptığı ve gizli bilgileri aktardığı yönündeki iddialara değinen Pezeşkiyan, "İsrail'in, ajans denetimlerinden sızan bilgileri İran'a karşı kullanması, ajansa olan güvenimizi sarstı. Buna rağmen tüm tesislerimizi denetime açtık. Ancak ajansın son raporu İsrail'e saldırı bahanesi verdi ve rapordan sonra izinsiz saldırılar yapıldı. Ajans ise kendi denetimindeki tesislere yapılan saldırıları bile kınamadı. Bu durum uluslararası hukuka aykırı ve halkımızın ajansa güvenini zedeledi" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Pezeşkiyan: Suikast girişimi ve müzakere çağrısı - Son Dakika

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