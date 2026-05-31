Pezeşkiyan: Zorluklar Farkındalıkla Aşılabilir

31.05.2026 23:21
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı ve halkı bilgilendirmeye çağırdı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın içinde bulunduğu zorlu süreçte farkındalık ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, "Hiçbir toplum büyük zorlukları sıkıntı çekmeden aşamaz. Mevcut gerçekleri halka anlatmalıyız ki toplumun tüm kesimleri sorunların çözümüne katılabilsin. Bu ortak acı, asla tek başına iyileştirilemez" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında ABD-İsrail ile verdikleri savaş nedeniyle yaşanan hassas dönem ve sonrasındaki süreçte ülke yönetimine ilişkin hükümetin adımlarını ve planlarını anlattı. İran basınına göre Pezeşkiyan konuşmasında, ulusal birlik, toplumsal katılım, gerçekçi yönetim anlayışı ve devletin istikrarının korunması gerektiğini vurguladı.

Son zamanlarda bakanlıklar ve çeşitli kurumlara gerçekleştirdiği ziyaretler ile temaslarına değinen Pezeşkiyan, ülkenin karşı karşıya olduğu şartların olağan olmadığını belirterek, bu sürecin koordinasyon, dayanışma, diyalog ve dikkatli karar alma mekanizmalarıyla yönetilmesi gerektiğini söyledi.

"Hiçbir toplum büyük zorlukları sıkıntı çekmeden aşamaz"

İran üzerindeki yaptırımlar ve ekonomik baskıların ülke yönetimini zorlaştırdığını belirten Pezeşkiyan, halkın sahadaki gerçek durum hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti. Sorunların bir kısmının dış etkenlerden, bir kısmının ise mevcut şartların neden olduğu baskılardan kaynaklandığını dile getiren Pezeşkiyan, hükümetin tüm imkanlarıyla bu süreci en az zarar ve maliyetle atlatmaya çalıştığını belirtti.

Pezeşkiyan bu sürecin ancak farkındalık ve dayanışmayla mümkün olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir toplum büyük zorlukları sıkıntı çekmeden aşamaz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı, sadece devlet kurumlarının değil, meslek örgütleri, ticaret odaları, üniversiteler, camiler, mahalle yapıları ve sivil toplum örgütlerinin de sürece katılması gerektiğini vurgulayarak toplumsal dayanıklılığın ve güvenin önemine dikkat çekti.

Enerji tüketimi alanında da değerlendirmede bulunan Pezeşkiyan, elektrik ve doğal gaz kullanımında tasarruf sağlanmazsa İran'ın üretim kapasitesinin olumsuz etkileneceğini ve bunun ekonomik sonuçlar doğuracağını söyledi. İran Cumhurbaşkanı, yaz aylarının kısa vadeli önlemlerle yönetilebileceğini ancak kış dönemi için şimdiden planlama yapılması gerektiğini kaydetti.

İran yönetiminin her durumda halkına hizmet etmekte kararlı olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, hükümetin zorluklara karşı hazırlıklı olduğunu ve gerektiğinde daha ağır şartlara da göğüs germeye hazır olduklarını söyledi.

Yöneticilerin sahada halkla birlikte olması gerektiğini belirten Pezeşkiyan, ülke yönetiminin ancak şeffaflık ve samimiyet ile başarılı olabileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı, "Ülke yöneticileri, zorlukların yaşandığı her alanda halkın yanında olmalıdır. Zor şartlar altında ülkeyi yönetmek, sahada bulunmayı, sorumluluk almayı ve halka destek vermeyi gerektirir. Halk sıkıntılarla karşı karşıyaysa, yöneticiler de onların yanında yer almalı ve sorunların çözümü için çalışmalıdır" dedi.

"Bu ortak acı, asla tek başına iyileştirilemez"

Pezeşkiyan, ayrıca sosyal medya hesabından da bir açıklama yaparak, büyük zorluklarla yüzleşmenin sıkıntılara katlanmadan mümkün olmadığı yönündeki ifadelerini tekrarladı. İran Cumhurbaşkanı, "Bu inişli çıkışlı yolu aşmak ancak halkın farkındalığı ve iş birliğiyle mümkündür. Mevcut gerçekleri halka anlatmalıyız ki toplumun tüm kesimleri sorunların çözümüne katılabilsin. Bu ortak acı, asla tek başına iyileştirilemez" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
