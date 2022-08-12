Tütüncü, Muharrem Ayı iftarına katıldı - Son Dakika
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Tütüncü, Muharrem Ayı iftarına katıldı

12.08.2022 14:30
Tütüncü, Muharrem Ayı iftarına katıldı

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Cemevi'nin Muharrem Ayı iftarında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, en büyük hayallerinden birinin Altınova'ya, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ne ait bir tesis kazandırmak olduğunu ve bu hayallerini 2020 yılında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Cemevi'nin Muharrem Ayı iftarında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, en büyük hayallerinden birinin Altınova'ya, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ne ait bir tesis kazandırmak olduğunu ve bu hayallerini 2020 yılında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tütüncü, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Cemevi'nde Muharrem Ayı iftarına katıldı.

İftar programında konuşan Başkan Tütüncü, aynı sofranın bereketinde buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. "Gelin canlar cem olalım, Zülfikare yar olalım diye bugün sizlerle bu güzel ortamı paylaşamaya geldim" diyerek sözlerine başlayan Başkan Tütüncü, "Ne güzel söylemiş Pir Sultan Hazretleri, onlar bizim yolumuzun ışığı Mevlana, Pir Sultan Abdal, Abdal Musa, Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli bizlere bir şeyi öğrettiler. İnsan sevginin mahsulü o zaman dünyanın güllük gülistan olması için sevgi halkalarını büyütmemiz gerektiğini bizlere öğrettiler. Birbirimize her ne zaman sevgiyle bakarsak, her ne zaman gönülden gönüle yol bulursak Hacı Bektaş'tan Pir Sultan'a kadar Yunus Emre'den, Mevlana'ya kadar giden o kutlu yolun yolcuları oluruz. Biz de o zaman bir araya geliriz, Cem oluruz, Zülfikare yar oluruz o zaman bu gönül sofralarında buluşur, gönülden gönüle yol oluruz " diye konuştu.

"Hayali gerçekleştirdik"

En büyük hayallerinden birinin Altınova'ya, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, kazandırabilmek olduğunu belirten Başkan Tütüncü, "Çok değerli başkanıma ve siz değerli canlarıma böylesi güzel bir tesisi yapabilmek, bizim hayalimizdi. Buranın yapımında zorlandığımız konular oldu. İmar sorunlarıyla karşılaştık ve yıllar süren davalar neticesinde bu güzel tesise kavuştuk. Sizlere böylesi güzel bir tesisi kazandırmak çok istiyordum. 2020 yılının Haziran ayında anahtarı teslim ettik başkanıma. Bu seferde dünyada küresel salgın oldu. Pandemi süresince bir araya gelemedik. Bugün buraya gelirken o kadar heyecanlandım ki, çünkü bu güzel salonda ilk defa böylesi güzel bir etkinliğe katıldık. Rabbim daha güzellerini ve daha iyilerini yapmayı, siz değerli canlarımıza daha güzel hizmetleri yapmayı bizlere nasip etsin" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Pir Sultan Abdal, Muharrem Ayı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tütüncü, Muharrem Ayı iftarına katıldı - Son Dakika

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