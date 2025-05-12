Sırrı Süreyya Önder'in kardeşinden duygusal sözler: Biz bir bedel ödedik - Son Dakika
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Politika

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşinden duygusal sözler: Biz bir bedel ödedik

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Terör örgütü PKK'nın fesih kararını duyurmasının ardından Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, tv100'e özel açıklamalarda bulundu. Önder, "Ben ülkemi ve bütün insanları seviyorum. Biz bir bedel ödedik, canımız yanıyor. Acımızı hafifleten şey bu güzel açıklamalardır. Amasız, fakatsız ben herkesin herkese sarılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

12.05.2025 13:10
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Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir kavşak geçildi. Dün, terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısı üzerine kendisini lağvedeceği kongreyi tamamladığını açıklamasının ardından, örgüt bugün fesih kararını duyurdu.

tv100'e özel açıklamalarda bulunan Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder "Amasına, fakatın, nasılına bakılmaksızın insanların birbirine sarılmasını istiyorum" dedi.

"ÜLKEMİZE BAHAR GELSİN, KARDEŞLİK KAZANSIN"

Önder'in devam eden açıklaması şöyle;

Kardeşimin tüm emeği, çabası hep bugüneydi. Maalesef Cenab-ı Allah ona görmeyi nasip etmedi ama ailece ödediğimiz bedelin kardeşliği sadece ve sadece barış olmalı diyoruz. Bu yolda emeği geçen, sürecin bu duruma gelmesini sağlayan herkese saygılarımı sunuyorum.

Hepsi sağ olsunlar. Bu ülkenin hayrına çok büyük bir iş gerçekleşti. Umuyorum ve biliyorum, devamı gelecektir. Bizim ülkemize bahar gelsin istiyoruz, kardeşlik kazansın, barış kazansın istiyoruz. Tek dileğimiz bu.

"BAYRAM TADINDA BİR TÜRKİYE HAYAL EDİYORUM"

Eski bayramlar diye söze başlarlar ya, ben bayram tadında bir Türkiye sabahına uyanmak istiyorum. Herkesin yüzünün güldüğü, herkesin herkesle sarılıp, merhabalaştığı, sohbet ettiği, hal hatır sorduğu, bu somutlaşmanın bu çatık kaşların artık bitmesi gerektiğini isteyenlerdenim. Böyle bir Türkiye hayal ediyorum, böyle bir sabaha uyanmak istiyorum, bayram tadında.

"ÇOK GÜZEL BİR UFUK AÇILDI"

En azından geriye kalan ömrümüz, çocuklarımız, torunlarımız, bu ülkedeki herkesin evladının rahat bir yaşam sürmesini istiyoruz. Çok güzel bir ufuk açıldı. Bunda tek emek veren Sırrı Süreyya Önder değildi. Bunun birçok bileşeni vardı.

En az Sırrı Süreyya kadar ya da ondan daha fazla emeği geçen insanlar olduğuna ben inanıyorum. Bu sadece ağabeyimin başardığı bir iş değil elbette. Fakat bir insan yaşamı ve ölümüyle bir topluma niyetinin ne olduğunun çok açık seçik ispat ettiğine inanıyorum ben.

"BİZ BİR BEDEL ÖDEDİK"

Ben ülkemi ve bütün insanları seviyorum. Biz bir bedel ödedik, canımız yanıyor. Acımızı hafifleten şey bu güzel açıklamalardır. Amasız, fakatsız ben herkesin herkese sarılmasını istiyorum.

Sırrı Süreyya Önder\'in kardeşinden duygusal sözler: Biz bir bedel ödedik

Sırrı Süreyya Önder, Fuat Önder, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, tv100, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Sırrı Süreyya Önder'in kardeşinden duygusal sözler: Biz bir bedel ödedik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Remzi Ozdemir:
    Rahmetli Sırrı Süreyya bey bu sürecin sonunda halay çekicez demişti nasip olmadı Rahmetlinin bu süreçte çok büyuk emekleri var Bence mezar taşına BARIŞ yazılmadır 9 5 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    O bedeli siz ödemediniz .evlatları toprak altında olan analar ödedi 3 2 Yanıtla
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