PKK'nın sözde sağlık komitesi sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Terörist Deveri, örgüt yönetimi tarafından 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara'da sözde sağlık komitesi sorumlusu olarak görevlendirildi. MİT mensuplarınca takibe alınan Deveri ve sözde PKK özel güç mensubu Kemal Pir kod adlı koruması Kayhan Kartal, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT başarılı sınır ötesi operasyonlarına kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak Irak 'ın kuzeyindeki Gara 'da PKK 'nın sözde sağlık sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

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