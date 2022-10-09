PKK'nın sözde sağlık komitesi sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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PKK'nın sözde sağlık komitesi sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

09.10.2022 10:07

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sağlık komitesi sorumlusu 'Kendal Pirsus' kod adlı Ökkeş Deveri ile koruması Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.

MİT başarılı sınır ötesi operasyonlarına kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK'nın sözde sağlık sorumlusu etkisiz hale getirildi.

2010'DA DAĞA ÇIKTI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre terörist Ökkeş Deveri, üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yaptı. Eğitimini yarıda bırakarak 2010'da terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına katılan Deveri, Kandil'e geçti, terörist faaliyetlerini Zap, Metina, Hakurk bölgelerinde sürdürdü.

MİT, PKK'nın sözde sağlık komitesi sorumlusu Deveri'yi etkisiz hale getirdi

KORUMASI DA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terörist Deveri, örgüt yönetimi tarafından 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara'da sözde sağlık komitesi sorumlusu olarak görevlendirildi. MİT mensuplarınca takibe alınan Deveri ve sözde PKK özel güç mensubu Kemal Pir kod adlı koruması Kayhan Kartal, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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MİT, PKK'nın sağlık komitesi sorumlusunu etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sağlık komitesi sorumlusunu etkisiz hale getirdi Son Dakika | Irak'ta Duhok-Gare alanındaki operasyonla PKK-KCK mensuplarına ilk yardımda bulunan ekip sorumlusu Ökkeş Deveri etkisiz hale getirildi Son Dakika | Irak'ta Duhok-Gare alanındaki operasyonla PKK-KCK mensuplarına ilk yardımda bulunan ekip sorumlusu Ökkeş Deveri etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Gara, Irak, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika PKK'nın sözde sağlık komitesi sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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