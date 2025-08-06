PKK'nın sözde yöneticisi Bahçeli'ye seslendi: Sözünün arkasında durması gerekir - Son Dakika
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Politika

PKK'nın sözde yöneticisi Bahçeli'ye seslendi: Sözünün arkasında durması gerekir

PKK\'nın sözde yöneticisi Bahçeli\'ye seslendi: Sözünün arkasında durması gerekir
06.08.2025 14:10
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Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Mustafa Karasu,TBMM'de kurulan terörsüz Türkiye komisyonunun süresinin kısa tutulmasını eleştirdi. Karasu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce "PKK silah bıraksın, umut hakkı devreye girsin" yönündeki sözlerine atıf yaparak, Bahçeli'nin bu açıklamalarının arkasında durması gerektiğini savundu.

Terör örgütü PKK'nın çatı yapılanması olan KCK'nin yöneticilerinden Mustafa Karasu, örgüte yakınlığıyla bilinen bir medya kuruluşunda yayınlanan açıklamalarıyla dikkat çekti.

"2-3 AYDA NE ÇÖZECEKLER?"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan ve terörsüz Türkiye süreci için çalışacak olan komisyonla ilgili konuşan Karasu, çalışmanın yalnızca birkaç ayla sınırlandırılmasını eleştirdi. "2-3 ayda ne çözecekler?" diyen Karasu, Kürt sorunu ve Türkiye'nin demokratikleşme meselesine değinmeden kısa vadeli bir çalışmanın anlam ifade etmeyeceğini öne sürdü.

BAHÇELİ'YE SESLENDİ: SÖZÜNÜN ARKASINDA DURMASI LAZIM

Karasu, açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce Meclis'te yaptığı konuşmaları da gündeme getirdi. Bahçeli'nin "Örgüt silah bıraksın, umut hakkı devreye girsin" sözlerine atıfta bulunan Karasu "Devlet Bahçeli açıkça söyledi: 'Örgütünü feshetsin, silahlı mücadeleyi bıraksın, umut hakkı pratikleşsin.' Hatta 'Gelsin, Meclis'te konuşsun' dedi. Önderlik (Abdullah Öcalan), PKK'nin neden silah bıraktığını ve bunu neden yaptığını kamuoyuna daha iyi izah edebilirdi. Ama buna cesaret edemediler. O zaman Bahçeli'nin bu sözünün arkasında durması gerekiyor. Umut hakkının gerçekleşmesini sağlamak, herkesten önce onun sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

KOMİSYONDA DA GÜNDEME GELDİ

'Umut hakkı' Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulan ve dün ilk toplantısını yapan komisyonda da gündeme geldi. Komisyonda söz alan DEM Parti temsilcileri, terör örgütü PKK'nın cezaevinde bulunan elebaşı Abdullah Öcalan için "umut hakkı" çağrısı yaptı. Komisyonda DEM Parti adına yapılan açıklamada "Sayın Öcalan bu sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesi için çaba göstermektedir. 18 Mart 2014 tarihli kararla birlikte umut hakkının uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Bu aynı zamanda hukukun bir gereğidir" ifadelerine yer verildi.

İLK OLARAK BAHÇELİ TELAFFUZ ETMİŞTİ

Öcalan'ın "terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini" açıklaması koşuluyla DEM Parti grubunda konuşması çağrısını yapan Bahçeli, "Haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım" demişti.

PRATİKTE NE ANLAMA GELİYOR?

Umut hakkı, ömür boyu hapis cezasına çarptırlan ve koşullu salıverme imkanından yararlanamayan mahkumların durumuyla ilgili bir düzenleme... Kararın esasını AİHM'in 2013 yılında İngiltere'de Vinter ve diğerleri olarak anılan davayla ilgili değerlendirmesi oluşturuyor. Mahkeme, ömür boyu hapis cezalarının belirli bir süre sonra gözden geçirilme veya tahliye şansı olmadan uygulanmasının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 3. maddesinin ihlali anlamına geldiğine hükmetti. Sözleşmenin 3. maddesinde hiç kimsenin işkenceye, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye tabi tutulamayacağı belirtiliyor.

Mustafa Karasu, Devlet Bahçeli, Türkiye, Karasu, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika PKK'nın sözde yöneticisi Bahçeli'ye seslendi: Sözünün arkasında durması gerekir - Son Dakika

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