PKK'ya Ait Mağara Tespit Edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın kullandığı bin 800 metre uzunluğunda 33 odalı bir mağara tespit edildiğini bildirdi.

MSB, sınır ötesinde arama tarama faaliyetleri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere ait bir mağara tespit ettiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü PKK'nın kullandığı bin 800 metre uzunluğunda, 33 odalı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA