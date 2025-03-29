Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili öncesinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla otobüslerde sivil denetim başlatıldığını duyurdu. 636'sı polis, 84'ü jandarma olmak üzere toplam 720 personel, yolcu gibi otobüslere binerek şoförleri gözlemleyecek.

OTOBÜS ŞOFÖRLERİNE SIKI TAKİP

Bakan Yerlikaya, görevlendirilen personelin yolculuk sırasında otobüs şoförlerinin trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol edeceğini belirtti. Bu kapsamda hız sınırlarına riayet edilip edilmediği, emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik kurallarına uyum gibi konular denetlenecek.

"YOLCULUKLAR SEVDİKLERİNİZE KAVUŞMAK İÇİNDİR"

Denetimlerin temel amacının vatandaşların güvenli şekilde ailelerine ulaşmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şu çağrıda bulundu: "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Unutmayalım, yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı;

SON 2 YILDA 744 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan son iki yıldaki Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde 744 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirten Bakan Yerlikaya, en çok can kaybına neden olan ihlalleri şöyle sıraladı;