AGİTPA Türk Grubu, Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini izledi - Son Dakika

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini izlediklerini belirterek, "Kardeş ve dost ülkenin Cumhurbaşkanını tebrik ediyoruz. Seçimlerin gayet demokratik ve makul bir şekilde geçtiğini raporladık." dedi.

Altınok, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AGİTPA Türk Grubu Başkanı ve heyeti olarak Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gözlemci olarak yer aldıklarını söyledi.

Seçimlerin gayet sakin ve serbest bir ortamda yüzde 80 katılımla gerçekleştiğini anlatan Altınok, herhangi bir olay yaşanmadığını ifade etti.

Altınok, seçimlerin demokratik usullere uygun şekilde gerçekleştirildiğini, siyasi parti temsilcilerinin de sandık başında gözlemlerini yaptıklarını belirtti.

Oy sayımı sırasında da gözlem yaptıklarını anlatan Altınok, seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in kazandığını söyledi. Altınok, "Kardeş ve dost ülkenin Cumhurbaşkanını tebrik ediyoruz. Seçimlerin gayet demokratik ve makul bir şekilde geçtiğini raporladık." diye konuştu.

Farklı uluslararası kuruluşların gözlem heyetleri ile kendi değerlendirmelerinin örtüştüğünü söyleyen Altınok, seçimlerin Özbekistan- Türkiye ilişkilerinin gelişmesine katkı sunmasını diledi.