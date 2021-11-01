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Başkan Sayan'dan, İmamoğlu'na otobüs göndermesi - Son Dakika

Başkan Sayan'dan, İmamoğlu'na otobüs göndermesi

01.11.2021 20:47

- Başkan Sayan'dan, İmamoğlu'na otobüs göndermesi Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı'da ulaşım alanında yaptığı hizmetlerin ardından toplu taşımayı rahatlatmak adına 10 adet 12 metrelik otobüsü daha belediye araç filosuna kattı.

- Başkan Sayan'dan, İmamoğlu'na otobüs göndermesi

AĞRI - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı'da ulaşım alanında yaptığı hizmetlerin ardından toplu taşımayı rahatlatmak adına 10 adet 12 metrelik otobüsü daha belediye araç filosuna kattı.

Gelen araçları inceledikten sonra İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu arayarak İstanbul'da çöken toplu taşıma için sorunsuz sıfır otobüs yardımı yapmak istediğini söyledi.

Belediye bahçesine işlemleri yapılmak üzere getirilen araçlarda incelemelerde bulunan Başkan Sayan, İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu görüntülü arayarak yeni belediye otobüslerini gösterdi.

İstanbul'daki toplu taşıma sistemi için Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya, İmamoğlu'na otobüs göndermek istediğini söyleyen Başkan Sayan, "İstanbul'da ulaşım ittirmeli olarak devam ediyor, bizde yeni otobüslerimizi teslim aldık, İstanbul'da bulunan vatandaşlarımıza bir nebzede olsa yardım etmek istiyoruz Tevfik Başkanım. İstanbul gibi bir yere yakışmıyor, bizim adımıza bir talepte bulunun Ekrem İmamoğlu'na, temsilide olsa bir yardımımız olsun. "ifadelerini kullandı.

Başkan Sayan'dan, İmamoğlu'na otobüs göndermesi
Başkan Sayan'dan, İmamoğlu'na otobüs göndermesi
Başkan Sayan'dan, İmamoğlu'na otobüs göndermesi
Başkan Sayan'dan, İmamoğlu'na otobüs göndermesi
Başkan Sayan'dan, İmamoğlu'na otobüs göndermesi
Başkan Sayan'dan, İmamoğlu'na otobüs göndermesi

Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul, Tragger, Ağrı, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sayan'dan, İmamoğlu'na otobüs göndermesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Sayan'dan, İmamoğlu'na otobüs göndermesi - Son Dakika
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