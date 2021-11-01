AK Parti'li Turan'dan Erdoğan-Biden görüşmesi ile ilgili açıklama - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine yönelik eleştirilere cevap verdi. Turan, "Görüşmenin kısa veya uzun olması övünülecek veya yerilecek bir konu değil. Mesele görüşmenin 20 veya 60 dakika olması değil, ne konuşulduğudur" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Muhalefetin görüşme ilgili eleştirilerine cevap veren Turan, Türkiye'nin, diplomasiye, diğer ülkelerle güçlü ilişkilere, diyaloga önem veren bir ülke olduğunu belirtti.

'ÇİFTE STANDARTLARI KABUL EDEMEYİZ'Türkiye'nin, ABD ya da herhangi bir Avrupa Birliği (AB) ülkesiyle sorun yaşamak istemediğini vurgulayan Turan, "Ancak bu ülkelerin de egemenlik ve uluslararası hukuktan doğan haklarımıza, saygı göstermesini beklemek hakkımız. Siyasi saiklerle hazırlanan raporları, özellikle terörle mücadelede samimiyetsiz yaklaşımları, müttefiklik ruhuna aykırı davranışları ve çifte standartları kabul edemeyiz. Eski Türkiye yok. Artık hem sahada hem de masada güçlü bir şekilde varlığını sürdüren, egemenlik haklarını koruyan bir Türkiye var" dedi.'MESELE GÖRÜŞMEDE NE KONUŞULDUĞU'Muhalefet partilerinin, görüşme süresine ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Turan, "Her ülke lideriyle görüşme tabii ki kıymetli. Bununla birlikte görüşmenin kısa veya uzun olması övünülecek veya yerilecek bir konu değil. Mesele görüşmenin 20 veya 60 dakika olması değil, ne konuşulduğudur. Muhalefet etmek, iktidarı beğenmemek, eleştirmek ayrı bir konu; muhalefetin uluslararası meselelerde, milli konularda daha özenli bir dil kullanması ayrı bir konudur. Sayın Erdoğan, G20'de de Biden ve diğer liderle görüşmelerde 84 milyonu temsil ediyor."'GÖRÜŞME GAYET OLUMLU GEÇTİ'

Turan, görüşmenin içeriğine ilişkin de, "Biden'la yapılan görüşmede de F-16 tedariki, Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz ve ekonomik ilişkiler gibi konuların değerlendirildiği görülüyor. Görüşme gayet olumlu da geçti. ABD ile sorun alanlarımızın azalmasını tabii ki istiyoruz. Umarız; ABD başta olmak üzere tüm ülkelerle müttefiklik ruhuna uygun olarak ilişkilerimiz güçlenmeye devam eder" ifadelerini kullandı.