AK Parti'li Aydemir: "Bu ülkede 'Kürdistan' diye toprak parçası yoktur" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Bu ülkede 'Kürdistan' diye bir toprak parçası yoktur." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet'in 98'inci yılında hizmete açılan Atatürk Kültür Merkezine (AKM) ilişkin muhalefetin, "AKM'yi yıkacaklar, yerine AVM yapacaklar" yönünde eleştirilerde bulunduğunu hatırlatarak, "Acaba bunların şimdi yüzü kızarır mı?" diye sordu.

AKM'nin, ismine yakışır şekilde yenilendiğini dile getiren Aydemir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bunlar yapılıyor. Öbürleri ne yapıyor? İşleri güçleri iftira atmak, dedikodu yapmak." ifadesini kullandı.

Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde bir kişinin, "Bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır." dediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Pişkin pişkin seyredip, en küçük tepki bile vermedi. Oysa hepimiz biliyoruz ki burası bizim vatanımız, buranın her bir karışı Türkiye Cumhuriyeti'ni ifade eder. Bu ülkede 'Kürdistan' diye bir toprak parçası yoktur. Bölücü bir dillendirmeye karşı muhalefetten, lider pozisyonu almış insanlardan beklentimiz; 'Haddini bil, saygılı ol, terbiyeli ol' demesidir. 'Sen kimsin vatanımızın bir parçasını bölücü bir dille tarif ediyorsun?' demesi lazımdı. Demiyor. Niye demiyorsun? Hani sen ülkücüydün, milliyetçiydin? Faydacı düşünüyorsun. Onlardan oy alabilmek için sükut ediyorsun. Bu mu vatanseverlik?"