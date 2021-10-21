AK Parti'li Karahocagil, Türkiye'nin G20 listesinden düştüğü haberlerine tepki gösterdi - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Türkiye'nin G20 listesinden düştüğü haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik krizin, farklı sektörlerde etkisini artırarak devam ettirdiğini söyledi.

Salgın sürecinde çoğu ülkenin, üretimde düşüşe, istihdamda daralmaya gittiğini ve finansal kaynakları daha çok sağlık sektörüne aktardığını dile getiren Karahocagil, dünyanın önde gelen ekonomileri başta olmak üzere tüm coğrafyalarda yüksek enflasyonun yaşandığını ifade etti.

Karahocagil, Türkiye ekonomisinin itibarsızlaştırılması amacıyla muhalif kesim tarafından gerçeği yansıtmayan bir G20 listesinin hazırlandığını anımsattı.

Listede, Türkiye'nin, dünyanın 20 büyük ekonomisi arasından çıkarıldığını vurgulayan Karahocagil, şunları kaydetti:

"CHP sözcüsü Faik Öztrak, 'Uluslararası kuruluşların dün yayımlanan tahminlerine göre Türkiye 2021'de dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden düşüyor' diyerek, bu gerçek dışı bilgiye ortak olmuştur. IMF, Dünya Bankası ve kredi derecelendirme kuruluşlarının son dönemdeki raporlarında Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükselttikleri görülmektedir. Bunun yanında yatırım haberleriyle Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu ekonomik verilere birlikte bakıldığında yüzde 21.7'lik büyüme oranı, Cumhuriyet tarihi rekoru olan 212.2 milyar dolarlık ihracat rakamı gibi göstergeler, muhalif kesim tarafından hazırlanan listenin doğru olmadığını, Türkiye'de üretimin hızlı bir şekilde devam ettiğini ve Türkiye'nin yabancı yatırımlar için güvenli bir liman olduğunu ortaya koymaktadır."