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AK Parti'li Turan, ihracatçılarla ilgili kanun teklifinin bu hafta yasalaşmasını beklediklerini bildirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Turan, ihracatçılarla ilgili kanun teklifinin bu hafta yasalaşmasını beklediklerini bildirdi Açıklaması

30.10.2021 12:20
AK Parti'li Turan, ihracatçılarla ilgili kanun teklifinin bu hafta yasalaşmasını beklediklerini bildirdi Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ihracatçılarla ilgili kanun teklifinin bu hafta yasalaşmasını beklediklerini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ihracatçılarla ilgili kanun teklifinin bu hafta yasalaşmasını beklediklerini bildirdi.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin salgın şartlarına rağmen hedeflerinden vazgeçmediğini belirtti.

Küresel konjonktür ve salgın nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birtakım sıkıntıların yaşandığını dile getiren Turan, "İhracatı artırmak ekonomik büyümedeki ana hedeflerimizden biri. İhracatçılara birtakım kolaylıkların sağlanması, ihracatın kolaylaştırılması ve tabana yayılmasını amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta 19 maddelik Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmeyi planladıklarını belirten Turan, şunları kaydetti:

"Teklifle, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerle iştigal eden firmaların teminat ihtiyaçlarını karşılayan ihtisaslaşmış bir kefalet kurumu olan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'ne ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanması için ihracatçılarımıza da yük olmadan önemli adımlar atılıyor. Yine ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesi, doğrudan yabancı yatırımlar ile teknoloji girişinin hızlandırılması ve işletmelerin ihracata yönlendirilmesi gibi önemli bir işleve sahip olacak serbest bölgelerin kurulmasını teşvik ediyoruz. Ayrıca teklifte esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının seçim dönemlerinde adayların eşit şartlara sahip olmasını sağlamak gibi düzenlemeler de mevcut."

Teklifle ilgili bütün partileri ziyaret ederek bilgi paylaşımında bulunduklarını aktaran Turan, partilerin katkılarını ve tekliflerini değerlendirdiklerini, komisyon görüşmelerinin de olumlu geçtiğini ifade etti.

Turan, bu uzlaşı anlayışının Genel Kurul görüşmelerine de yansımasını ve bu hafta teklifin yasalaşmasını temenni ettiklerini bildirdi.

"Bütçe görüşmelerinin verimli geçmesini ümit ediyoruz"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinin sürdüğünü anımsatan Turan, bu hafta komisyonda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve bakanlıkların ilgili kurumlarının bütçelerinin görüşüleceği bilgisini verdi.

Turan, "Milletimizin bize emanetinin ağırlığının farkındayız. Bu yüzden hazırladığımız bütçeleri 'milletin bütçesi' olarak ifade ediyoruz. Bütçe komisyon görüşmelerinin karşılıklı nezaket içinde verimli geçmesini ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Turan, ihracatçılarla ilgili kanun teklifinin bu hafta yasalaşmasını beklediklerini bildirdi Açıklaması

Bülent Turan, AK Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Turan, ihracatçılarla ilgili kanun teklifinin bu hafta yasalaşmasını beklediklerini bildirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Turan, ihracatçılarla ilgili kanun teklifinin bu hafta yasalaşmasını beklediklerini bildirdi Açıklaması - Son Dakika
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