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AK Parti yerel yönetimler ve bölge toplantısı Şırnak'ta yapılacak - Son Dakika

AK Parti yerel yönetimler ve bölge toplantısı Şırnak'ta yapılacak

22.10.2021 17:54

AK Parti yerel yönetimler ve bölge toplantısı Şırnak'ta yapılacak AK Parti yerel yönetimler ve bölge toplantısı için Şırnak'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Şırnak Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Şırnak Belediye Başkanlığına ziyaretlerde bulundu.

AK Parti yerel yönetimler ve bölge toplantısı Şırnak'ta yapılacak

ŞIRNAK - AK Parti yerel yönetimler ve bölge toplantısı için Şırnak'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Şırnak Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Şırnak Belediye Başkanlığına ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Şırnak Valiliğini ziyaret eden Özhaseki ve beraberindeki heyeti Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Özhaseki bir süre Şırnak Valisi Pehlivan ile görüştü.

Özhaseki ve beraberindeki heyet daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ziyaretin ardından Şırnak Belediyesine geçti. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve belediye başkan yardımcılarını karşıladığı Özhaseki, belediye bahçesinde hatıra fotoğrafın ardından, 22. dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in hibe ettiği iş makinesini Başkan Yarka'ya teslim etti.

Burada bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bugün 500 misafir ile Şırnak'ımıza geldik. İnşallah burada bir yiyip, on bırakıp gideceğiz. İlki Süleyman Bölünmez'in verdiği iş makinesi, sıfır aracı Şırnak Belediyemize teslim ettik. Süleyman Bölünmez'e teşekkür ediyoruz. Belediyemiz güzel hizmetlerde kullansın. Buraya gelen belediye başkanlarımızda, burada yapacakları güzel işleri de kendileri açıklayacaklar. Üç gün boyunca Şırnak'ımızı ve ilçelerimizi konuşacağız. Neler yapacağımızı konuşacağız. Hizmetler için yeni bir başlangıç olacak" dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise Süleyman Bölünmez'e belediyeye hibe ettiği iş makinesi için teşekkür etti.

İş makinesi teslim törenin ardından Şırnak Belediye Başkanlığı makamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, il ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti yerel yönetimler ve bölge toplantısı Şırnak'ta yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti yerel yönetimler ve bölge toplantısı Şırnak'ta yapılacak - Son Dakika
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