AK Partili Durgut: "Başta Dumansız Dünya Vakfı olmak üzere tütün endüstrisi ile tüm işbirliğinizi durdurun" - Son Dakika

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'na (TEPAV) tütün endüstrisi ile birlikte düzenleyeceği çevrim içi etkinliği iptal etme çağrısında bulunarak, "Başta Dumansız Dünya Vakfı olmak üzere tütün endüstrisi ile tüm işbirliğinizi durdurun" dedi.

Milletvekili Durgut, yaptığı yazılı açıklamada Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi'nin olağanüstü toplandığını hatırlatarak, Dumansız Dünya Vakfı (Foundation for a Smoke Free World) tarafından Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) fonlanması suretiyle oluşturulan rapor ile yapılması planlanan webinar çalışması odağında tütün endüstrisinin elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerini Türkiye pazarına sokma çalışmalarının istişare edildiğini ifade etti. Durgut, "Dumansız Dünya Vakfı'ndan alınan fon ile yazılan bilimsellikten uzak ve manipüliatif raporlar üzerinden uzmanların çevrim içi etkinliklere davet edildiğini gözlemliyoruz. Fonlamaya dayalı işbirliğinizin tütün endüstrisinin elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerini normalleştirmesi, halk sağlığını koruyucu yasaların tartışmaya açılması, bu ürünlerin Türkiye pazarına sokulmaya çalışılmasını amaçladığı ortadadır. Gerek bu toplantının gerekse tütün kontrolünün takipçisi olacağız. Lütfen tütün endüstrisi ile birlikte düzenleyeceğiniz çevrim içi etkinliği iptal edin ve başta Dumansız Dünya Vakfı olmak üzere tütün endüstrisi ile tüm işbirliğinizi durdurun. Tütün endüstrisi başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun sağlığını tehlikeye atan ve halk sağlığını koruyucu çalışmaları engellemek için çok sayıda taktiği bulunan kirli bir endüstridir. Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri gibi yüksek oranda bağımlılık yapan maddelerin ülkemize pazarlanmasına yol açacak tüm davranış ve işbirliklerinden kaçının" dedi. - ANKARA