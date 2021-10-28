AK Partili Sürekli, MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleriyle buluştu - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve dernek üyesi iş insanlarıyla bir araya geldi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Sürekli, MÜSİAD'ın Türkiye'nin kalkınmasında ortaya koyduğu mücadeleye dikkat çekerek, MÜSİAD ile AK Parti'nin birbirini tamamlayan teşekküller olduğunu ifade etti.

MÜSİAD'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok değer verdiği ve Türkiye'ye büyük katkıları olan dev bir STK haline geldiğini aktaran Sürekli, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan bize bir kez daha, büyükelçiler olayındaki duruşuyla diklenmeden dik durmayı öğretmiştir. Türkiye ekonomisinin önündeki sıkıntıların aşılması için, üretimin artması için, faizlerin düşmesi gerekiyordu. Tabii bunun ekonomiye etkileri olacak ancak 2022'nin çok daha olumlu geçeceğini düşünüyorum. Bizim sevdamız Türkiye'dir. Bizi biz yapan değerlerdir, davamız gücümüzdür. Geleceğin inşallah Türkiye'nin olacağına inanıyorum."

Saygılı ise, Sürekli'yi ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin ve İzmir'in daha iyi bir konuma gelebilmesi için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

MÜSİAD'ın hakkın ve hukukun tesis edildiği, helal lokmanın kazanıldığı bir platform olduğuna vurgu yapan Saygılı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gidişatına olumlu katkıda bulunarak ülkemizin geleceğini taçlandırma noktasında birlik ve beraberlik ruhu içerisinde Kerem Ali Sürekli Başkanımızın da gayretleri ile bu hukukun yaşatılması bizler için ayrı bir anlam ifade etmektedir. Bizler özü samimiyet, kardeşlik, dayanışma olan bir medeniyetin evlatlarıyız. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birlikte kurduğumuz ülkemizi inşallah hep birlikte güzel yarınlara taşıyacağız. Bugün Türkiye, dünya ihracatı içindeki payını, Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıkmayı başarmıştır. Bu durum, geldiğimiz noktayı göstermesi açısından önemli bir ivmedir."

Toplantı sonrasında Saygılı, Sürekli'ye günün anısına plaket takdim etti.