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Alanya'da Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Alanya'da Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2021 13:12
Alanya'da Muhtarlar Günü kutlandı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı. Başkan Yücel, tüm muhtarların gününü kutladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı. Törene, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar ile kurum amirleri katıldı.

"Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu"

Tören kapsamında Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştiren Başkan Yüksel, "Muhtarlar demokrasinin en küçük olmasına karşın en temel yapıtaşını oluştururlar" dedi.

"Başkan Yücel'den muhtarlara kutlama"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, günün anısına muhtarlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. "Alanyamızı geliştirmek ve güzelleştirmek için uğraş veren tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum" diyen Başkan Yücel, muhtarlarla sohbet etti. - ANTALYA

Alanya'da Muhtarlar Günü kutlandı
Alanya'da Muhtarlar Günü kutlandı
Alanya'da Muhtarlar Günü kutlandı
Alanya'da Muhtarlar Günü kutlandı
Alanya'da Muhtarlar Günü kutlandı
Alanya'da Muhtarlar Günü kutlandı
Alanya'da Muhtarlar Günü kutlandı

Adem Murat Yücel, Muhtarlar Günü, Atatürk Anıtı, Alanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Alanya'da Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
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