Üye Girişi
Aliyev,"Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız" - Son Dakika

Aliyev,"Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız"

22.10.2021 00:57
Aliyev,

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mehriban Aliyeva ile Ermenistan işgalinden kurtarılmasının 1'inci yıl dönümünde Zengilan'a yaptığı ziyarette, "Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mehriban Aliyeva ile Ermenistan işgalinden kurtarılmasının 1'inci yıl dönümünde Zengilan'a yaptığı ziyarette, "Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız" dedi.

Eşi Mehriban Aliyeva ile birlikte 20 Ekim 2020'de kurtarılan Zengilan ilini ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temel atma törenlerine katıldı ve başlatılan projelerde incelemelerde bulundu.

Zengilan Uluslararası Havalimanı'nda inşaat işlerini inceleyen Aliyev, Zengilan'da inşa edilecek elektrik istasyonunun temelini attı. Devlet Sınır Hizmeti'nin Zengilan'daki askeri birliğini ziyaret eden Aliyev, oluşturulan koşullar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva, Zengilan'ın Ağalı köyündeki "akıllı köy" projesinin çalışmalarını da inceledi.

"Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız"

Cumhurbaşkanı Aliyev, yaptığı ziyareti kapsamında, eskiden Zengilan'da yaşamış Azerbaycanlılarla bir araya geldi. Zengilan'da yeni bir dönem başladığını belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, "Şehrin genel planı hazırlanıyor. Projeyi yabancı bir şirket kazandı ve önümüzdeki aylarda genel planın sunulacağını düşünüyorum. Bu doğal güzellik göz önüne alındığında, modern, çok güzel bir şehir inşa edilecek. İşgalden kurtarılan topraklar üzerindeki ilk "akıllı köy" projesi Zengilan'da gerçekleştiriliyor. Bazı binalar hazır, Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız" dedi.

"27 yıllık Ermeni işgalinden sonra Zengilan geri döndü"

Azerbaycan ordusunun tam bir yıl önce Zengilan şehrini ve birkaç köyü işgalcilerden kahramanca kurtardığını ifade eden Aliyev, "27 yıllık işgal sona erdi. Şimdi size hoş geldiniz diyorum. Sizi bu muhteşem tarihi burada birlikte kutlamaya davet ettim. Ancak bundan sonra Zengilan'a geldiğimde Zengilanlılar bana hoş geldin diyecek" sözlerine yer verdi.

"Zengezur koridorunun açılmasıyla ilgili yaşanan son olaylar, istediğimizi elde ettiğimizi gösteriyor"

Sovyetler Birliği döneminde Zengilan'da havalimanının olmadığını belirten Aliyev, "Zengilan'da uluslararası bir havalimanı olacak ve Zengilan ülkemizin ulaşım ve lojistik merkezi haline gelecek. Buradan Zengazur koridoru geçiyor, demiryolu yapılıyor, Horadiz-Ağbend karayolu yapılıyor. Zengazur koridorunun açılmasıyla ilgili son olaylar, istediğimizi elde ettiğimizi gösteriyor. Zengilan'da modern bir lojistik ve ulaşım merkezi, kargo uçakları, yolcu uçakları, demiryolu kavşağı, otoyollar, tüm bu altyapı inşa edilecek" diye konuştu.

"Vejnali altın yatağını yasa dışı kullanan yabancı şirketlere yönelik dava açma sürecini başlattık"

Ermenilerin Okçuçay nehrini doğal afet bölgesine çevirdiğini belirten Aliyev, "Orada yapılan analizler, zehirli madde miktarının normalden 10 ila 20 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Vejnali altın yatağı Ermeniler tarafından yabancı şirketlerle birlikte yasa dışı olarak sömürüldü. Bu yabancı şirketlere dava açma sürecini başlattık" dedi.

"Zengilan'dan Türkiye ve Avrupa'ya yol açılacak"

Turizm, tarım, ulaşım, lojistik, çevre koruma ve insanlar için yaşama koşulların yaratılması konusunda çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Aliyev, "Şimdi Ağalı köyü yapılıyor ve Zengilan şehrinin imar planının onaylanmasından sonra burada da inşaat çalışmalarına başlayacağız. Zengilan ülkede çok modern ve önemli bir bölge olacak. Bunu sizinle birlikte yapacağımızdan ve tavsiyenize ihtiyaç duyulacağından şüphem yok. Çünkü genel planın sunumundan sonra halkın da fikrini söylemesi gerekiyor. Çünkü siz burada yaşayanlar olarak nerede ve ne olduğunu biliyorsunuz. Ayrıca harabeleri ve burada neler olduğunu hatırlayabilirsiniz. Çok şükür buradan Nahçıvan'a giden yol açılacak. Oradan Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Mehriban Aliyeva, İlham Aliyev, Ermenistan, İnşaat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aliyev,'Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız' - Son Dakika


Son Dakika

Hastaneye kaldırılan Kraliçe 2. Elizabeth taburcu edildi 00:56 Hastaneye kaldırılan Kraliçe 2. Elizabeth taburcu edildi Aslan, Avrupa'da tur kapısını araladı! Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti 23:48 Aslan, Avrupa'da tur kapısını araladı! Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı 23:03 Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı
Vitor Pereira'dan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil isyanı: Neden soruyorsunuz? 22:29 Vitor Pereira'dan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil isyanı: Neden soruyorsunuz? Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada 21:42 Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz 19:05 Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım 18:54 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor 17:58 Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor

Son Dakika Haberleri
19:45 Son dakika! Haftalık koronavirüs vaka tablosu: 21 Ekim 2021
19:25 Şehit yakınından yürek parçalayan sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun
19:23 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
18:55 Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti
18:55 MHK'deki yeni düzen gündem olacak! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başa geçmeye hazırlanıyor
18:53 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım
18:50 Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Ziyaretler için benden izin aldı" sözlerine yorum yaptı: Parti terbiyemiz böyle
18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar
18:29 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:04 Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının perde arkasını anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş
Fatih Terim, Lokomotiv Moskova galibiyetinin reçetesini verdi! Sırrı tek cümlede saklı Fatih Terim, Lokomotiv Moskova galibiyetinin reçetesini verdi! Sırrı tek cümlede saklı         
01:11
Önünü kestiği genci darbeden şahıs, müdahale eden bekçiyi bıçakladı! Olayın ardından pişkin pişkin güldü Önünü kestiği genci darbeden şahıs, müdahale eden bekçiyi bıçakladı! Olayın ardından pişkin pişkin güldü         
00:26
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı akrabasını öldürdü Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı akrabasını öldürdü         
23:30
Türkiye'den Kırgızistan'a SİHA satışı! İmzalar atıldı, teslimat yakında Türkiye'den Kırgızistan'a SİHA satışı! İmzalar atıldı, teslimat yakında         
22:37
Dolar 9.52 seviyesini görerek rekor tazeledi Dolar 9.52 seviyesini görerek rekor tazeledi         
21:58
"Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir         
21:08
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
Doların ateşi nasıl düşer? Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar         
18:43
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 01:29:20. #1.13#
SON DAKİKA: Aliyev,"Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement