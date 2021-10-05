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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Terter ve Berde'yi ziyaret etti - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Terter ve Berde'yi ziyaret etti

05.10.2021 00:57
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Terter ve Berde'yi ziyaret etti, System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Savaşı'nda Ermenistan tarafından saldırılara uğrayan Terter ve Berde illerini ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Savaşı'nda Ermenistan tarafından saldırılara uğrayan Terter ve Berde illerini ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan'ın saldırılarının hedefi olan Terter ve Berde illerine ziyaret gerçekleştirdi. Aliyev, ziyareti kapsamında Terter'in Ermenistan işgalinden kurtarılan Sugovuşan kasabası ve Talış köylerine giden otoyolların açılışını yaptı.Talış-Tapgaragoyunlu-Gaşaltı-Naftalan karayolunun temelini de atan Aliyev, Sugovuşan kasabası ve Talış köyünün merkezinde Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Dün gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Talış köyünde Ermeniler tarafından tahrip edilen Arnavut-Udi ve Ortodoks kiliselerini ziyaret eden Aliyev, yeniden yapılanmanın ardından Sugovuşan 1 ve Sugovuşan 2 Küçük Hidroelektrik Santrallerinin de açılışını yaptı.

"Ermeni ordusunda on binden fazla kaçak vardı"

Savaş döneminde Ermenistan ordusunun moral bozukluğu ve psikolojik şok içinde olduğunu belirten Aliyev, "3 Ekim'den savaşın son dakikalarına kadar Ermenistan ordusu korku içindeydi. Ermeni ordusunda on binden fazla firari olması tesadüf değil. Önümüzde duramayacaklarını gördüler. Hükümetlerinin kendilerine yalan söylediğini ve onları ölüme gönderdiğini gördüler. Ermeni tarafının bazı yerlerde direndiği, bazı yerlerde bize zorluk çıkardığı doğrudur. Ama bu bir savaş. Ne de olsa otuz yıl boyunca büyük mevziler inşa etmişlerdi. Ama önümüzde duramayacaklarını zaten biliyorlardı. On binlerce kaçak zaten her şeyi gösteriyor" dedi.

"Serj Sarkisyan eli kanlı bir savaş suçlusu"

Eski Ermenistan Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın savaş suçlusu olduğunu söyleyen Aliyev, "Bunu söyleyen tek kişi ben değilim, tüm tarafsız ve bağımsız siyaset bilimcileri ve bölgeye aşina olan gazeteciler söylüyor. Bir İngiliz gazeteciyle yaptığı röportajda, Hocalı soykırımını bizzat kendisinin işlediğini söyledi. Serj Sarkisyan eli kanlı bir suçlu. Ben hain diyorum, bu bir hakaret değil. Her adımında ihanet etti. Savaşın analizi bir kez daha gösteriyor ki bu savaşın kaybedeni Serj Sarkisyan ve onun gibiler. Şimdi yenilginin suçunu Paşinyan'a atmak istiyor. İddiasına göre suç Paşinyan'da. Paşinyan 2018'de iktidara geldi. Paşinyan, 2 yılda Ermenistan'da ordu kurabilir miydi veya güçlü orduyu mahvedebilir miydi. Sarkisyan, Ermenistan'da Savunma Bakanı, Ermenistan Başbakanı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı, Güvenlik Bakanlığı Başkanı oldu. 10 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı. Bu orduyu kuran Sarkisyan'dı. Ancak o suçu Paşinyan'ın üstüne atıyor. Paşinyan'ın yaptığı ise bir başka meseledir. Sarkisyan'ı yendik, diz çöktürdük. O ve kurduğu ordu önümüzde diz çöktü. Bugün burada, Başkomutan olarak eski Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi topraklarında bulunuyorum. Sarkisyan korkmuyorsa buraya gelsin. Bak, burada duruyorum. 'Madağız' dediğiniz Sugovuşan'da duruyorum. Erivan'da oturarak kendini kahraman yapamazsın" ifadelerini kullandı.

Terter ilinde savaş sırasında Ermeniler tarafından tahrip edilen evlerin yıkılıp yerine yeniden inşa edilen evlerde incelemelerde bulunan Aliyev, Terter'e atılan çeşitli roket ve top mermileri inceledi.

Daha sonra Berde iline gelen Aliyev, burada Berde Meslek Lisesi'nin açılışını yaptı.

Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda, Terter iline bağlı Talış köyü ve Sugovuşan kasabası 3 Ekim 2020'de Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı. - BAKÜ

İlham Aliyev, Azerbaycan, Ermenistan, Savaş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Terter ve Berde'yi ziyaret etti - Son Dakika


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