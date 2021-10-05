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Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

05.10.2021 11:24
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1), System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'yla birlikte Türkiye'nin muazzam sinerjisi, akıl ve gönül enerjisidir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'yla birlikte Türkiye'nin muazzam sinerjisi, akıl ve gönül enerjisidir." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra TBMM'nin çalışmaya başlamasından memnuniyet duyduğunu, yeni yasama yılının, başta egemenliğin sahibi Türk milletine, milletvekillerine ve parti gruplarına hayırlı olmasını diledi.

Zan ve zehaptan uzak, önyargıdan ve vehimden azade, tutuk ve tufeyli bir duruştan ayrı sağlam bir duruş ve duyuş zenginliğiyle "ülkemize ve milletimize daha fazla ne yapabiliriz?" sorusunun cevabını aradıklarını belirten Bahçeli, bunu ısrarla, inançla ve itinayla yaptıklarını ifade etti.

Huzurlu bir geleceğin kilitlerini açmak için çırpındıklarını vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"İnsanı huzursuzluğa iten asıl hususun, cevabını bulamadığı veya bulsa bile mevcut şartlarda içinden çıkamadığı kronik soru ve sorun alanları olduğunu biliyoruz. Söz konusu bu huzursuzluk halinin, aynı zamanda tatmin edici cevabı bulunamamış sorunların ve de zihni kurcalayan soruların varlığına işaret ettiğinin de farkındayız. Bizim her soruya verilecek bir cevabımız, her soruna yönelik çözüm önerilerimiz vardır, her zaman da milletimizin emrine ve hizmetine bilaistisna amadedir. Böylesi bir müktesebat ve mukavemet ışığında, taşıdığımız sorumlulukların fevkinde hareket etmeye kararlıyız. Teslimiyet anaforuna düşmeden, taviz çukuruna devrilmeden yolumuza ve tarihi yolculuğumuza şevkle devam edeceğiz."

Devlet Bahçeli, MHP'nin, Türk milletinin sesi, Türkiye'nin beka siperi, Cumhur İttifakı'yla birlikte Türkiye'nin muazzam sinerjisi, akıl ve gönül enerjisi olduğunu aktardı.

TBMM'nin yeni yasama yılında Cumhur İttifakı olarak Türkiye'ye kazandırılacak pek çok yasal düzenlemenin olacağını ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her defasında kükremiş sel olup bendimizi çiğneye çiğneye, dikilmiş korkulukları devire devire, korku tacirlerinden hesap sora sora mücadelemizi müthiş bir seciye ve selametle süsleyeceğiz. Karşımıza geçip 'yapamazsınız' diyenler çıkacak, onlara gülüp geçeceğiz. Yine ve yeniden önümüzü kesmek isteyenler olacak, bir kez daha onları bomboş hayalleriyle baş başa bırakacağız. Nefesi yetişmeyenlere, nefsi elvermeyenlere, kötü niyeti ve nimet bilmezliği gizlenemez düzeyde bulunanlara fırsat vermeyeceğiz, fitneyle örülmüş tuzaklarına düşmeyeceğiz. Doğru duracağız, dürüst davranacağız, düzgün yaşayacağız, dengeli olacağız, milletimizin derdiyle dertlenip, sevinciyle serpileceğiz. Nerede bir mazlum varsa elinden tutacağız, nerede bir garip varsa yanında bulunacağız, nerede bir hain çıkmışsa tam karşı cephesinde yerimizi alacağız."

Bahçeli, bölge istişare toplantılarını yüksek bir başarı ve katılımla gerçekleştirdiklerini, ancak geçtiğimiz pazar günü Ankara Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak üzere Bartın'dan yola çıkan dava arkadaşlarının içinde bulunduğu minibüsün, elim bir kazaya karıştığını söyledi.

Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ile Bartın il yönetim kurulu üyesi Murat Sevilmiş'in yaşamını yitirdiğini, 14 dava arkadaşının da yaralandığını hatırlatan Bahçeli, hayatını kaybeden dava arkadaşlarına Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa temenni etti.

(Sürecek)

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika
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