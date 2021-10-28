Bakan Yanık: "Türkiye'nin sığınmacılar konusunda aldığı sorumluluğunun desteklenmesi gerektiğini yeniden hatırlattık" - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi'yle yaptıkları görüşmede, Türkiye'nin sığınmacılar konusunda aldığı sorumluluğun öneminin vurgulanması ve desteklenmesi gerektiğini hatırlattıklarını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi'yle gerçekleştirdiğimiz görüşmede; uluslararası kuruluşların ve kamuoyunun nezdinde, Türkiye'nin sığınmacılar konusunda aldığı sorumluluğun öneminin vurgulanması ve desteklenmesi gerektiğini yeniden hatırlattık" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Bakan Yanık, Türkiye'nin sığınmacılara yönelik politikalarının birçok ülkeye örnek olacak mahiyette olduğunu belirterek, "Sığınmacıların problemlerinin tüm dünya ülkelerinin ortak sorunu olduğu bilinciyle, BM Mülteci Örgütü Türkiye Ofisi ile imzaladığımız İşbirliği Protokolü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA