Başkan Altınok, telekonferansla Azerbaycanlı başkanlarla buluştu - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kardeş ülke Azerbaycan Adalet Bakanlığı yetkilileri ve Azerbaycanlı belediye başkanlarıyla telekonferans yöntemiyle buluştu. Altınok, iki kardeş ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesinde yerel yönetimlerin işbirliği içinde olmalarının önemine vurgu yaptı.

Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda belediye başkanlarına seslenen Altınok, belediyecilikteki başarı, proje, finans, insan ve kaynak yönetimi hakkında bilgiler verdi. Toplantıya Azerbaycan'dan 46 belediye başkanının yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti Reis Yardımcısı Elmin Hasanov, Adalet Bakanlığı Baş Danışmanı İsrafil Mustafayev, Belediyelerle İşbirliği Danışmanı Sefa Caferov, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Genel Sekreteri Tofig Hasanov, TBB Genel Sekreteri Birol Ekici katıldı. Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin pekiştirilmesi ve ilişkilerinin her alanda geliştirilmesine yönelik güzel bir konferans gerçekleştirdiklerini aktaran Altınok, "Kardeş belediyecilik uygulamamızla şehircilik, kültür, iletişim, sanayi, ticaret, ekonomi, bilim, sanat, çevre ve turizm alanında iş birliği yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı kardeş belediyelerimiz ile bölgeler arası dostluk ve tecrübe paylaşımına olanak sağlıyoruz. Şehirlerimizin kalkınması noktasında güzel çalışmaları birlikte hayata geçiriyoruz. Bu toplantıda belediyecilik çalışmalarımız ve yerel yönetim noktasında deneyimlerimizi paylaştık" dedi. - ANKARA