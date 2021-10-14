Başkan Esen: "Derdimiz, vatandaşın 'verdiğimiz oy da vergi de helal olsun' demesi" - Son Dakika

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "İhtiyaç oldukça tüm Konyaaltı zamanla kabuk değiştirecek. İhtiyaç olmadan düzenleme yapmayacağız, kamunun parasını ihtiyaç doğrultusunda ve en iyi kalite işler yaparak kullanacağız. Derdimiz, vatandaşın verdiğimiz oy da vergi de helal olsun demesi" dedi.

Sürdürülebilir Ekonomi Topluluğu (SET) Ekim ayı toplantısının konuğu Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen oldu. Toplantının açılış konuşmasını SET Grubu Başkanı Ahmet Alper Alveroğlu yaptı. Konyaaltı'nı Antalya'nın en özel ilçesi olarak yorumladıklarını belirten Alveroğlu, "Antalya'nın marka değeri ilçelerinden biridir Konyaaltı. Semih Esen de ilçenin marka değerini yükselten bir belediye başkanı. Konyaaltı'nda çok özel yerler var. Belediyenin sokak hayvanlarını koruma konusunda muhteşem duyarlılığı, kent kültürü ve sanat adına önemli projeleri var. Tarım ve hayvancılık noktasında fark oluşturan projeler üretiyorlar. Hentbol takımı harika işler yapıyor. Başkanımız Semih Esen Kent Konseyi'nin formatını değiştirdi, bunu da çok önemsiyoruz" diye konuştu.

"STK'lar demokrasi için çok önemli"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de SET grubundan övgüyle bahsetti. Grubun Türkiye'de ihtiyaç duyulan bir topluluk olduğuna vurgu yapan Esen, "Sizlerin sürdürülebilir ekonomiye öneri sunarak bir arada olmanız çok önemli. STK'ların varlığı, demokrasi açısından çok önemli, demokrasinin kalitesini yükseltiyor" dedi.

"Konyaaltı Antalya'nın özeti"

Başkan Esen, Konyaaltı'nın Antalya'nın özeti olduğunu kaydetti. Antalya ile ilgili ne varsa Konyaaltı'nda da var olduğuna dikkat çeken Esen, "Dağında kar, dalında portakal, işte tarif edilen yer Konyaaltı. Yayla, kayak tesisi, dünyanın en güzel plajı, turizm, ekonomi her şey var. Konyaaltı, Antalya'nın yüzde 8 küçültülmüş halidir. Bu özellikleri dolayısıyla Konyaaltı'nda belediye başkanı olmak bambaşka sorumluluklar getiriyor. Şehircilik adına Anadolu'da birçok şey yapabilirsiniz, konut ihtiyacını karşılamak adına belli bölgeleri imara açabilirsiniz. Yapılaşma koşullarını, bölge halkının taleplerine göre düzenleyebilirsiniz. Ama bunları yapamayacağız ilçelerinde başında Konyaaltı gelir. Çok dikkat ederek adım atıyoruz. Planlanacak bölgelerin doğru seçilmesi lazım, ileride doğabilecek farklı ihtiyaçların önünü kesmemesi lazım" diye konuştu.

"Hayatpark'ta kalite var"

SET üyelerinin sorularını da yanıtlayan Başkan Esen, HayatPark'ın sürecini de paylaştı. Esen, "HayatPark, 120 bin metrekarelik 3 bin 870 ağaçtan oluşan bir mesire alanı. Burayı içerinde ticari kaygı olmayan, sessiz ve huzurlu bir yeşil alana dönüştürelim istedik. İçerisinde insanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak üniteler yaptık. İşin içine ticaret girdiği zaman başka boyuta gidiyor. Her aşamada orada bulundum. Belli bir kalite düzeyinde olmasına çok özen gösterdik" dedi.

"Zamanla kabuk değiştiren Konyaaltı"

İhtiyaç oldukça Konyaaltı'nın zamanla kabuk değiştireceğini vurgulayan Esen, "İhtiyaç olmadan düzenleme yapmayacağız, kamunun parasını ihtiyaç doğrultusunda ve en iyi kalitede işler yaparak kullanacağız. Konyaaltı'nın çok hızlı büyüme sürecini Muhittin Böcek başkanımız güzel yürüttü. Farklı ellerde olmuş olsaydı Konyaaltı bu kadar hızlı büyüme ile kendi içinde boğulup kalabilirdi. Bize üzerinde daha güzel şeyler yapabileceğimiz bir Konyaaltı devretti. Zamanla kabuk değiştiren bir Konyaaltı hedefimiz var. Hiç gereği yokken yolları kazan, kaldırımları değiştiren bir belediye değil, ihtiyaç oldukça en iyisini yapan bir belediyeyiz. Derdimiz, vatandaşın 'verdiğimiz oy da vergi de helal olsun" demesi" dedi.

Toplantının ardından Alper Alveroğlu, katılımından dolayı Başkan Esen'e plaket verdi. - ANTALYA