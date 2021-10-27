Üye Girişi
Başkan Sandıkçı: "Canik kabuk değiştiriyor" - Son Dakika

Başkan Sandıkçı: "Canik kabuk değiştiriyor"

27.10.2021 17:18
Başkan Sandıkçı:

İlçedeki projelerin bitme aşamasına geldiğini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik şu an ciddi bir kabuk değişimi yaşıyor" dedi.

İlçedeki projelerin bitme aşamasına geldiğini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik şu an ciddi bir kabuk değişimi yaşıyor" dedi.

Göreve geldikleri 2019 yılı Mart ayı itibariyle ilçede bugüne kadar çok ciddi çalışmalar yapıldığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Göreve yaptığımız iki buçuk yıl boyunca ilçemizde ciddi değişiklikler oluyor. Canik şu an ciddi bir kabuk değişimi yaşıyor. Canik bugün ilçeler arasında örnek bir ilçe olmaya devam ediyor" diye konuştu.

"Halkımız bize 2019 yılında büyük bir emanet teslim etti. Bu bizim için çok ağır bir sorumluluk" diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Mevcut hizmetlerimizle yetinemeyiz. Her zaman daha iyisinin gayreti içerisinde olmalıyız" şeklinde konuştu.

İlçeyi yeni yollar, kentsel dönüşüm, yeni üniversite yurtları, Şehir Hastanesi inşaatı, hızlı tren istasyonu gibi yatırımlarla çok daha modern hale getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Hizmet üretmek için gün bugün; bugünü verimli kılmak durumundayız. Biz işimizi doğru yapar ve insanların beklentilerini karşılarsak hedeflerimize daha hızlı ulaşırız" ifadesini kullandı. Başkan İbrahim Sandıkçı, "Emlak Konut'un yaptığı 700 daire bitiyor. Kentsel Dönüşüm devam ediyor. Şehir Hastanesi 2023'te tamamlanıyor. Millet Bahçesi bitti. Hükümet Konağı bu yıl sonu itibariyle bitiyor. Karakolumuz yapıldı, sene içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Tamamlanmak üzere olan projelerle seneye kadar tüm devlet kurumlarımız ilçemizde kendi binalarımızda hizmet vermeye başlayacak" dedi.

"Canik bugün ilçeler arasında örnek bir ilçe olmaya devam ediyor"

Yeni imar çalışmalarıyla birlikte Canik'in büyük yatırım alan bir ilçeye dönüştüğüne vurgu yapan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Daha fazla iş yapmak istiyoruz. 5 yıl içinde yatırımları iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Yatırımlarımız hızla ilerliyor. Canik bugün ilçeler arasında örnek bir ilçe olmaya devam ediyor. Ama inanın daha fazla çalışmak için zaman bize yetmiyor" diye konuştu. Belediye olarak alt yapıya önem verdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Zaman zaman yatırım ve hizmetler bölgesel olarak değişebilmektedir. Bu yıl ağırlığımız Derecik, Atatürk, Düvecik Mahalleleri'ndeydi. Şehir Hastanesi'nden dolayı orada yoğun bir çalışma içine girdik" şeklinde konuştu.

Tüm bu yoğun tempo içerisinde halk ile sürekli iç içe olduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Sandıkçı, "Gerek sahadaki çalışmalarımız esnasında gerek halkımızı ziyaret ettiğimiz sırada gerekse makamımızda gerçekleşen buluşmalarda halkımızla daima hemdem olmaya gayret ediyoruz. Çünkü halkın derdiyle dertlenemezsek onlara sağlıklı hizmet sunamayız" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Sandıkçı: Canik kabuk değiştiriyor
Başkan Sandıkçı: Canik kabuk değiştiriyor
Başkan Sandıkçı: Canik kabuk değiştiriyor
Başkan Sandıkçı: Canik kabuk değiştiriyor
Başkan Sandıkçı: Canik kabuk değiştiriyor

İbrahim Sandıkçı, Şehir Hastanesi, Hisarcık, Canik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sandıkçı: 'Canik kabuk değiştiriyor' - Son Dakika


Son Dakika

Fren yerine gaza basınca eczane camına çarptı! İşletmeci ucuz kurtuldu 16:55 Fren yerine gaza basınca eczane camına çarptı! İşletmeci ucuz kurtuldu Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak 16:49 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara 16:22 İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara "Evde kalın" çağrısı yapıldı
Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? 16:00 Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti 15:39 Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim 15:04 İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, 14:23 Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı 13:54 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:11 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu
16:50 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
16:48 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak
16:47 İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi
16:34 40 yıllık eşini 500 lira nafaka istediği için 12 yerinden bıçakladı
16:15 Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi
16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi
15:39 Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı
15:39 Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti
15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu         
16:51
İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi         
16:47
Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi         
16:00
Vahşice katledilen Şebnem, katil zanlısıyla son kez görüşmeye gitmiş Vahşice katledilen Şebnem, katil zanlısıyla son kez görüşmeye gitmiş         
15:45
Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti         
15:38
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü         
12:31
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 17:26:21. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Sandıkçı: "Canik kabuk değiştiriyor" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement