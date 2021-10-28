Üye Girişi
Başkan Sürekli'den Cumhuriyet Bayramı açıklaması - Son Dakika

Başkan Sürekli'den Cumhuriyet Bayramı açıklaması

28.10.2021 15:35
Başkan Sürekli'den Cumhuriyet Bayramı açıklaması

Cumhuriyetin 98. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İdareyi, milli iradeye teslim eden bu medeniyet çatısını her ne pahasına olursa olsun koruyacak ve güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhuriyetin 98. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İdareyi, milli iradeye teslim eden bu medeniyet çatısını her ne pahasına olursa olsun koruyacak ve güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, cumhuriyetin 98. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Başkan Sürekli, "Cumhuriyetin sadece bir idare şekli değil; esaret altındaki, yokluk içindeki bir milletin tüm dünya mazlumlarına örnek bir varoluş mücadelesinin tacıdır. İdareyi, milli iradeye teslim eden bu medeniyet çatısını her ne pahasına olursa olsun koruyacak ve güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Layık olduğumuz yer için çalışıyoruz"

Başkan Sürekli şu sözlere yer verdi: "Cumhuriyet; dünyanın zilleti karşısında diz çökmemiş aziz Türk milletinin eseridir. Ülkemizin köklü tarihi, kadim devlet geleneği üzerine, modern medeniyet hedefi ile kurulan cumhuriyet, en büyük kazanım ve en kıymetli değerimizdir. İstiklal mücadelemizin önderi, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk cumhurbaşkanı sıfatı ile meclise hitabında söylediği 'Türkiye Cumhuriyeti, dünya devletleri arasında tuttuğu yere layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir' sözlerini, bizzat hatırlatmak isterim. Öyle ki; bize düşen ve 19 yıldır yapma gayreti içinde olduğumuz; layık olduğumuz yer için çalışmaktır. Milli iradeyi, milli egemenliği hedef alan; ülkemizin birlik, beraberlik ve bütünlüğüne kasteden her girişimin karşısında başımız dik olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet hedefleri doğrultusunda çalışmaya, eserler vermeye devam edeceğiz."

"Aynı şuurla yola devam"

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet var olacağını söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Azim ve sabırla, kan ve canla kazanılmış kurtuluş mücadelemizden yükselen şuur, bugün de yolumuzu açmaktadır. Aynı şuurla yolumuza devam ederken, ülkemizi cumhuriyet tarihinin en büyük, en yenilikçi reformlarıyla bağımsız ve güçlü kılma çabamız tavizsiz sürmektedir. Bu şuurun ve çabanın önüne dikilmeye, cağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni mahküm etmeye çalışan hiçbir hain saldırı, girişim ve kumpasa geçit vermeyecek güç kendi içimizdedir. Bu gücü birçok kez ortaya koyduk, yine koyarız. Büyüyen Türkiye'nin yoluna taş koymak için sahnelenecek her yeni ve kirli oyunu tersine çevirmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet, bizden bunu beklemektedir. Atalarımıza ve yeni nesillere borcumuz budur. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz vatanımızın bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum." - İZMİR

Cumhuriyet, AK Parti, Milli, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sürekli'den Cumhuriyet Bayramı açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız 15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman alacağı tazminatla Süper Lig'de takım kurabilir 15:10 Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman alacağı tazminatla Süper Lig'de takım kurabilir Kedileri beslemek için evden çıktı, bir daha dönmedi! Kardeşi cansız bedenini kanlar içinde buldu 14:56 Kedileri beslemek için evden çıktı, bir daha dönmedi! Kardeşi cansız bedenini kanlar içinde buldu
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı 14:54 Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 14:50 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 13:58 "Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı
Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu 12:46 Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi 12:31 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi

Son Dakika Haberleri
15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı
15:10 Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman alacağı tazminatla Süper Lig'de takım kurabilir
15:08 Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü
15:06 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:55 Kedileri beslemek için evden çıktı, bir daha dönmedi! Kardeşi cansız bedenini kanlar içinde buldu
14:53 Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı
14:51 Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı
14:49 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor
14:22 Dünya Kupası iki yılda bir yapılırsa Messi ve Neymar turnuvaya katılmayacak
13:57 "Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı
Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak         
15:34
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı         
15:12
Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü         
15:09
Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı         
14:56
Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı         
14:51
Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı         
14:24
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Silahlı döner bıçaklı kavgada kendisini sandalye ile korumaya çalıştı! O anlar kamerada Silahlı döner bıçaklı kavgada kendisini sandalye ile korumaya çalıştı! O anlar kamerada         
12:39
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme         
12:29
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum         
11:16
Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu         
11:12
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 15:40:13. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Sürekli'den Cumhuriyet Bayramı açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement