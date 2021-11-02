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Başkan Vergili, Rektör Polat'a sahip çıktı - Son Dakika

Başkan Vergili, Rektör Polat'a sahip çıktı

02.11.2021 12:31
Başkan Vergili, Rektör Polat'a sahip çıktı

'Ankara Kuşu' isimli bir twitter kullanıcısının Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat hakkındaki iddiaları ile ilgili konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Bunu yapanda eski FETÖ taktikleri kullanan, Karabük'le hiçbir ilgisi olamayan biri" dedi.

'Ankara Kuşu' isimli bir twitter kullanıcısının Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat hakkındaki iddiaları ile ilgili konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Bunu yapanda eski FETÖ taktikleri kullanan, Karabük'le hiçbir ilgisi olamayan biri" dedi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Avrupa Yerel Yönetimler Meclisinde 12 yıldır milletin sesi olmaya, ülkenin haklarını savunmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Vergili, "Geçtiğimiz hafta katıldığım toplantıda Hollanda'nın yerel yönetimlerdeki ilerleme raporunu da görüştük. Bize demokrasi dersi vermeye çalışan, terör suçları nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarının yerine kayyum atamalarını eleştiren Hollanda krallıkla yönetiliyor. Belediye başkanı seçimle gelmiyor, kral tarafından atama yapılıyor. Hollanda bize demokrasi dersi vermeye çalışıyor ama yaklaşık 300 yıl köle ticaretinde istasyon olarak kullandıkları BES adalarını halen 4-5 bin kilometre uzaklıktan kralın atadığı komiserlerle yönetiyor. Güya oralarda belediye başkanları var, adamların ismi internette bile yok, yönetici olarak kralın komiserleri gözüküyor. Bizim orada da partilerimiz var, ben Muhafazakar Reformist Parti üyesiyim. Benim eleştirilerimin aynısını bizim grubumuzun üyesi İngiliz bir parlamenterde yaptı. Hollandalıların işi gücü HDP'ye ve PKK'ya destek vermek. Bizde bir nebzede olsa onların ne olduğunu anlattık" diye konuştu.

Başkan Vergili, 'Ankara Kuşu' isimli kullanıcının Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat hakkında yaptığı paylaşımlar hakkında da şunları söyledi: Benim tanıdığım rektörümüz ahlaki değerlere çok önem veren bir arkadaşımız. Ondan önceki, Allah rahmet eylesin, benim rakibimdi ama o da öyle bir isimdi. Refik hoca üniversiteyi çok iyi yerlere taşıdı. Yabancı öğrencilerle ilgili Türkiye genelinde bir merkez yaptı. Şimdi, odasına banyo yaptırmış gibi garip garip şeyler okuyorum. Ben ziyaretine gittiğim zaman Burhanettin Beyden devraldığı odada oturuyordu. Kendisinin bir ilave yaptırdığını sanmıyorum."

"Bunu yapanda eski FETÖ taktikleri kullanan biri"

"Bir adamın elinde bilgi ve belge varsa ismiyle çıkar ve söyler" diyen Vergili, "İşin garip tarafı bunları kim yazıyor? İsmi belli olmayan birileri. Bunu yapanda eski FETÖ taktikleri kullanan, Karabük'le hiçbir ilgisi olamayan 'Ankara Kuşu' denen biri. O yazıyor, sonra da basına düşüyor. Bana göre hiç doğru olmayan bir şey. Bir adamın elinde bilgi ve belge varsa ismiyle çıkar ve söyler. Bu tip adamların yazılarına zaten itibar edilmez. O ne kadar yazarsa yazsın ben onun yazdıklarını Refik Beye yakıştırmıyorum. Şöyle de olabilir üniversitenin içinden Refik Beyi kabullenmeyen biri böyle saçma sapan bilgileri vermiş, o da gelip incelemeden bu yazıları yazmış olabilir. Bu yazılarla Refik Bey değerlendirilmez. Bununla ilgili yerel basınımızda değerlendirme yaparsa bizim basınımıza da yakışmaz. Lütfen benim söylediklerimi değerlendirsinler. Çünkü o yazılanlarda Refik Beyin hareketlerine uygun hiçbir cümle yok. Ben o sözlerin hiçbirini kabul etmiyorum. Çünkü rektörümüz, tamamen üniversite ve Karabük için çalışan özverili bir arkadaşımız. Zaten görev süresinin dolmasına da 1.5 yıl kalmış. Ona bu saatten sonra ne banyo lazım, ne hamam lazım, ne de tas lazım. Bunların hepsi hikaye" ifadelerine ver verdi. - KARABÜK

Başkan Vergili, Rektör Polat'a sahip çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü, Rafet Vergili, Karabük, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Vergili, Rektör Polat'a sahip çıktı - Son Dakika


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