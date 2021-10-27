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Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 9 suçla itham edildiği rapora onay - Son Dakika

Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 9 suçla itham edildiği rapora onay

27.10.2021 10:24
Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 9 suçla itham edildiği rapora onay

Brezilya Senatosu'nun Parlamento Araştırma Komisyonu, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun korona virüs salgınıyla mücadelede insanlığa karşı suçlar da dahil olmak üzere 9 suçla itham edildiği raporu onayladı.

Brezilya Senatosu'nun Parlamento Araştırma Komisyonu, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun korona virüs salgınıyla mücadelede insanlığa karşı suçlar da dahil olmak üzere 9 suçla itham edildiği raporu onayladı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinin salgınla mücadelede ihmalkar davranıp davranmadığını incelemek için kurulan Parlamento Araştırma Komisyonu, 4 "ret" oyuna karşı 7 "kabul" oyuyla Bolsonaro'nun 9 suçla itham edildiği raporu onayladı. Bolsonaro "salgın sırasında federal hükümetin yaptığı hatalardan sorumlu asıl kişi" olarak tanımlanırken, insanlığa karşı suçlara ek olarak "suça teşvik, şarlatanlık, belgelerde tahrifat, sosyal hakların ihlali, kamu fonlarını kötüye kullanmak, salgın hakkında sahte haberler yayma" suçlarıyla itham edildi. Yaklaşık bin 300 sayfalık raporda ayrıca Bolsonaro'nun 3 çocuğu dahil 77 kişi ve iki şirket suçlandı. Bolsonaro hükümetinin "sürü bağışıklığı elde etmek için başarısız bir yöntemle ölümcül virüsün ülke geneline yayılmasına izin verdiği" iddia ediliyor. Bolsonaro, raporun hazırlandığı 6 aylık süreçte hükümetinin salgının "ilk anından itibaren doğru olanı yaptığını" savunarak, soruşturmayı ve raporu siyasi amaçlı olduğu gerekçesiyle defalarca reddettiğini belirtmişti. Söz konusu raporun Başsavcı Augusto Aras'a sunulması ve bir kopyasının da Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi bekleniyor.

"Diktatörlerin tarafında"

Senatör Renan Calheiros, "Jair Bolsonaro hükümetinin yol açtığı kaos, tarihe insan sefaletinin en düşük seviyesi olarak girecek" ifadelerini kullandı. Calheiros, Bolsonaro'nun Adolf Hitler ve Augusto Pinochet de dahil olmak üzere "diktatörlerin tarafında" olduğunu öne sürdü.

Amazonas Eyaleti Valisi Wilson Lima da raporda suçlananlar arasında yer alırken, Amazonas yerel yönetimi hakkında geçtiğimiz yıl satın alınan solunum cihazlarında yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle açılan soruşturma sürüyor.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan taslak raporda Bolsonaro soykırım ve cinayetle itham edilirken, senatörler daha sonra bu suçlamaları geri çekmişti. Mart ayında Bolsonaro, ülkede günlük ölüm sayısında rekor artış gördükten bir gün sonra Brezilyalılara korona virüs hakkında "sızlanmayı bırakmalarını" söylemiş, eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Sosyal medyada yanlış bilgi yaymaya devam eden Bolsonaro'nun Facebook'ta paylaştığı videosu yine yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle silinmişti. Bolsonaro'nun YouTube'taki videosu da yayından kaldırılırken, hesabı 1 hafta süreyle askıya alınmıştı.

Brezilya en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke

Brezilya'da korona virüs salgınında şu ana kadar 21 milyon 748 bin 984 vaka tespit edilirken, 606 bin 293 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke olan Brezilya, Covid-19'dan en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunuyor. - BRASILIA

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Parlamento, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 9 suçla itham edildiği rapora onay - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 9 suçla itham edildiği rapora onay - Son Dakika
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