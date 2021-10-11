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CHP'den gıda ürünlerinde KDV indirimi için kanun teklifi - Son Dakika

CHP'den gıda ürünlerinde KDV indirimi için kanun teklifi

11.10.2021 11:38
CHP'den gıda ürünlerinde KDV indirimi için kanun teklifi

CHP, Katma Değer Vergisi (KDV) oranının, temel gıda ürünleri için yüzde 0, diğer gıda ürünleri için yüzde 1, vergiye tabi diğer her bir işlem için yüzde 10 olarak uygulanması için kanun teklifi verdi.

CHP, Katma Değer Vergisi (KDV) oranının, temel gıda ürünleri için yüzde 0, diğer gıda ürünleri için yüzde 1, vergiye tabi diğer her bir işlem için yüzde 10 olarak uygulanması için kanun teklifi verdi.

TBMM Katip Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın ilk imza sahibi olduğu Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifin gerekçesinde, tarım ve gıda ürünlerinin üretilmesinde tohum, fide, fidan, gübre, ilaç, işçilik, mazot, traktör, hasat makinası, arazi kirası, su ve enerji gibi girdilerin fiyatından dolayı bir maliyet oluştuğu; girdi maliyetlerinin her geçen gün artmasının da temel gıda ürünlerinin fiyatlarının artmasına neden olduğu belirtildi.

Asgari ücretle geçinen vatandaşların, yüksek fiyatları nedeniyle gıda ürünlerine erişiminin güçleştiği ifade edilen gerekçede, Anayasa'daki "sağlıklı yaşam" hakkının sağlanabilmesi için gıda fiyatlarında uygulanan KDV oranlarında indirime gidilmesi gerektiği savunuldu.

Teklife göre, KDV oranı, temel gıda ürünleri için yüzde 0, diğer gıda ürünleri için yüzde 1, vergiye tabi diğer her bir işlem için yüzde 10 olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı, dört katına kadar artırmaya, yüzde 1'e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal, hizmetler ve bazı malların perakende safhası ile inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi, Katma değer vergisi, Sevda Erdan Kılıç, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'den gıda ürünlerinde KDV indirimi için kanun teklifi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'den gıda ürünlerinde KDV indirimi için kanun teklifi - Son Dakika
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