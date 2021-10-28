Üye Girişi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu Açıklaması

28.10.2021 16:50
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerde yaptıklarının tümünü Türkiye genelinde de uygulayacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerde yaptıklarının tümünü Türkiye genelinde de uygulayacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Muğla'da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Muğla Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ndeki konuşmasında, verdikleri hizmetler nedeniyle CHP'li belediye başkanlarına teşekkür etti.

Muğla'nın, Türkiye'nin göz bebeği bir kent olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, tarihi ve zengin doğasıyla dikkati çeken kentin 81 ilden vatandaşları kucakladığını kaydetti.

Belediye başkanlarının hizmet vermesi halinde o kentte yaşayanların rahat edeceğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Yatırımlarımızın altında kaça mal oldukları yazıyor. Dikkat edilmeyen bir ayrıntı. Ancak bu demokrasinin temelini belirleyen ayrıntıdır. Bu, iyi ahlakı, harcadığı paranın kendisine değil de vatandaşa ait olduğunun bilinciyle yapılan bir çalışmadır. Hangi yatırımı kaç paraya yaptın? Biz bunu yakalayabilirsek, ödediğimiz verginin hesabını sorabilirsek, o zaman bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelmiş olur." dedi.

Kılıçdaroğlu, hükümetin de benzer uygulamalar yapmasını istedi.

Hedeflerinin her zaman belediye ile halk arasında güven ilişkisi kurmak olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bütün belediye başkanlarımız bu ilkelerle hizmet veriyor. 7 ilkemiz vardı. Birincisi harcadığınız para sizin değil, vatandaşın parası. Her harcamanın hesabını vereceksiniz. İki, kazandıktan sonra asla vatandaş ayrımı yapmayacaksınız. Size oy versin ya da vermesin bütün vatandaşları kucaklayacaksınız ve eşit hizmet götüreceksiniz. Bir ayrıntı var burada. Yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Oralara kreşler açacaksınız. Kadınlar çocuklarını güven içerisinde buraya bırakıp kentin imkanlarından yararlanacak. Yerel yönetimlerde yaptıklarımızın tümünü Türkiye genelinde yapacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."

Vatandaşların ekonomik sıkıntılarının olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, özellikle girdi fiyatlarının yüksekliğinden şikayet edildiğini bildirdi.

Her kentte benzer şikayetler olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Önümüzde bir kış var. Allah fakire, fukaraya yardım etsin. Elektrik, doğal gaz faturaları katlanarak gelecektir. Vatandaşlar nasıl ödeyecek? Vatandaş güçlükle geçiniyor. Hükümete 'Karakış Fonu' kurun çağrısında bulundum. Bu fonla vatandaş en azından bu kışı rahat geçirsin. Vatandaş adına bu çağrıda bulundum. Bu çağrıyı yapmazsak siyaseten görevimizi yapmamış oluruz. Muhalefet olarak 'Batsınlar, daha fazla mağdur olsun, vatandaş belki onlara oy vermekten vazgeçebilir' şeklinde konuşmak istemiyorum. Böyle bir kolaycılığı asla düşünmedim. Hafızamın hiçbir yerinde de yok." diye konuştu.

"Doğal gazdan alınan vergiler kaldırılsın"

Mutfakta, ısınmada kullanılan doğal gazdan kış aylarında vergilerin kaldırılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, "Fakir fukaradan vergi almayın. Asgari ücretliler için doğal gazda ve elektrikte daha düşük bir fatura, belli bir rakamın üstüne çıktıktan sonra daha yüksek bir fiyat uygulayabilirsiniz. Ne kadar iyi niyetlerle yol gösteriyoruz kendilerine. Her geçen gün vatandaşın sırtındaki yük ağırlaşıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 98. yılını kutlayarak, cumhuriyetin birinci yüz yılında büyük acılar ve sıkıntılar çekildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "İkinci yüzyıla huzur içinde, güçlü bir demokrasiyle geçmek istiyoruz. İkinci yüzyıla kadın erkek eşitliğiyle geçmek istiyoruz. İkinci yüzyılda gençlerimiz işsiz kalmasın arzuluyoruz. İkinci yüzyılda Türkiye'nin itibarı olsun istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tehdit iddiaları

Son zamanlarda siyasette sertleşme olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tehditler olduğunu kaydetti.

Tehditlerin umrunda olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Benim en büyük güvencem, bu ülkenin saygıdeğer insanları. Çünkü ben hiçbir ayrım yapmadan insanlara hizmet etmek istiyorum. Ülkeme hizmet etmek ve itibarını arttırmak istiyorum. Terörle mücadele edilecekse, mücadeleyi ülkenin saygıdeğer polisleri, şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek. Bana diyorlar ki, 'Buna evet de'. 'Evet' dersek cumhuriyete ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postalların basmasını istemem."

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Türkiye, Muğla, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu Kanadalı şirketi batırdı 17:06 Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu Kanadalı şirketi batırdı Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü 16:59 Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Jandarma, intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada 16:14 Jandarma, intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada
Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp 16:09 Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp "Hatırlamıyorum" diyen caninin, ifadesi ortaya çıktı: Kıskandığı için kavga ediyorduk Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor 15:58 Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı 15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı 14:54 Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı 13:58 "Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
17:04 İkranur cinayetinde amcaya yaş indirimiyle 11 yıl hapis, halaya iyi halden tahliye kararı verildi! Acılı aile yıkıldı
16:59 Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü
16:57 Fenerbahçe'den eski yönetici Mahmut Uslu'ya taraftarın tepkisini çeken gönderme
16:12 Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor
16:10 Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
15:59 Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor
15:57 Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor
15:55 Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız
15:33 Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak
15:08 Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'tan itibaren başlıyor: Takmayana 846 TL cezası var Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'tan itibaren başlıyor: Takmayana 846 TL cezası var         
17:07
İkranur cinayetinde amcaya yaş indirimiyle 11 yıl hapis, halaya iyi halden tahliye kararı verildi! Acılı aile yıkıldı İkranur cinayetinde amcaya yaş indirimiyle 11 yıl hapis, halaya iyi halden tahliye kararı verildi! Acılı aile yıkıldı         
17:04
Fenerbahçe'den eski yönetici Mahmut Uslu'ya taraftarın tepkisini çeken gönderme Fenerbahçe'den eski yönetici Mahmut Uslu'ya taraftarın tepkisini çeken gönderme         
16:58
Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
16:11
Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor         
15:59
Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız         
15:56
Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı         
14:56
5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor         
14:50
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi         
12:31
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme         
12:29
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Teknolojiden uzak kalmamak için dağda kendi elektriğini üretiyor Teknolojiden uzak kalmamak için dağda kendi elektriğini üretiyor         
09:13
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 17:12:11. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement