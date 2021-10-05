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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Belediyelerimiz ve desteklediğimiz kooperatiflerle güzel şeyler yaptık. Her ürünün taban fiyatı olacak. - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Belediyelerimiz ve desteklediğimiz kooperatiflerle güzel şeyler yaptık. Her ürünün taban fiyatı olacak.

05.10.2021 16:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Belediyelerimiz ve desteklediğimiz kooperatiflerle güzel şeyler yaptık. Her ürünün taban fiyatı olacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"Belediyelerimiz ve desteklediğimiz kooperatiflerle güzel şeyler yaptık. Her ürünün taban fiyatı olacak. Çiftçilere yüzde 1 ödenecek. Teşvik vereceğiz gübre üreteceğiz"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediyelerimiz ve desteklediğimiz kooperatiflerle güzel şeyler yaptık. Her ürünün taban fiyatı olacak. Çiftçilere yüzde 1 ödenecek. Teşvik vereceğiz gübre üreteceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu. Parlamenter sistemde ana felsefelerinin milletvekillerinin milletin vekili olması gerektiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İhale takipçisi milletvekili olmamalı, adamına göre karar veren milletvekili olmamalı. İlk çıkaracağımız kanun siyasi ahlak kanunu olacak. Halkın partisi olacağız, halkın her kesimini kucaklayacağız. Kazanılmış haklar kaybedilmeyecek. Siz ülkeyi yönetmeye talipseniz eleştiriye kulak kabartmak zorundasınız. Eleştiri geldiği ölçüde siyasetçi adımını sorunları çözmek için atar. Yeni haklara, özgürlüklere kavuşacaksınız. En önemlisi adaleti getireceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, yurt sorununa ilişkin olarak, " Ankara'yı boşaltıyorlar. Merkez Bankası'nı İstanbul'a taşımaya çalışıyorlar. O binayı öğrenci yurdu yapacağım, Merkez Bankası burada kalacak" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Ocak 2021 1 milyon 137 bin vatandaş elektrik faturasını ödeyememiş, Nisan ayından 5 milyon 166 bin vatandaş elektrik faturasını ödeyememiş. Türkiye bu halde. Milletin gözünü boyamak için Tarım Kredi Kooperatifi'ne gidiyor, sana göre fiyatlar tabi uygun. Elektrik, su, doğalgaz faturası ödemezsin, bedava yaşıyorsun. Ayda 2 bin 825 lira aylık alan birisinin nasıl geçindiğini biliyor musun? Ev kiraları sadece İstanbul'da 1 yılda yüzde 63, Ankara'da yüzde 35. Erdoğan ev kirası vermiyor."

Tarım Çalıştayı'na ilişkin olarak ise Kılıçdaroğlu, "Toplumun her kesimine dokunuyoruz. Her kesimini doğrudan doğruya dinliyoruz. Masa başında karar almıyoruz. Tarım çalıştayı yaptık. Nasıl oluyor da nohuttan mercimeğe kadar yurtdışından ithal ediyor? Belediyelerimiz ve desteklediğimiz kooperatiflerle güzel şeyler yaptık. Her ürünün taban fiyatı olacak. Çiftçilere yüzde 1 ödenecek. Teşvik vereceğiz gübre üreteceğiz. Hiçbir çiftçinin traktörü, hayvanı haczedilmeyecek" diye konuştu.

(AUÖ-BC-AŞ-Y)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - Belediyelerimiz ve desteklediğimiz kooperatiflerle güzel şeyler yaptık. Her ürünün taban fiyatı olacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - Belediyelerimiz ve desteklediğimiz kooperatiflerle güzel şeyler yaptık. Her ürünün taban fiyatı olacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - Belediyelerimiz ve desteklediğimiz kooperatiflerle güzel şeyler yaptık. Her ürünün taban fiyatı olacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - Belediyelerimiz ve desteklediğimiz kooperatiflerle güzel şeyler yaptık. Her ürünün taban fiyatı olacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - Belediyelerimiz ve desteklediğimiz kooperatiflerle güzel şeyler yaptık. Her ürünün taban fiyatı olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - 'Belediyelerimiz ve desteklediğimiz kooperatiflerle güzel şeyler yaptık. Her ürünün taban fiyatı olacak. - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Belediyelerimiz ve desteklediğimiz kooperatiflerle güzel şeyler yaptık. Her ürünün taban fiyatı olacak. - Son Dakika
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