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CHP'li Akın'dan elektrik ve doğal gaz abonelerine yönelik kesintilere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Akın'dan elektrik ve doğal gaz abonelerine yönelik kesintilere ilişkin açıklama Açıklaması

10.10.2021 12:04
CHP'li Akın'dan elektrik ve doğal gaz abonelerine yönelik kesintilere ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2021'in beş aylık döneminde 1 milyon 525 bin 14 abonenin elektriği, 674 bin 784 abonenin ise doğal gazının kesildiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2021'in beş aylık döneminde 1 milyon 525 bin 14 abonenin elektriği, 674 bin 784 abonenin ise doğal gazının kesildiğini bildirdi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Akın, koronavirüs salgın sürecinde 17 günlük tam kapanmanın olduğu Ocak-Mayıs 2021 dönemindeki elektrik ve doğal gaz kesintilerine ilişkin rapor hazırladı.

Rapora göre, Ocak 2021 döneminde 344 bin 359 mesken, 66 bin 195 ticarethane, 346 sanayi ile 4 bin 456 tarımsal sulama abonesi olmak üzere toplam 415 bin 356 abonenin elektriği; 129 bin 141 mesken ve 6 bin 346 ticarethane abonesi olmak üzere toplam 135 bin 487 abonenin ise doğal gazı kesildi. Ocakta toplam 550 bin 843 abone elektrik ve doğal gaz alamadı.

Şubat 2021 döneminde de 282 bin 27 mesken, 57 bin 868 ticarethane, 481 sanayi ile 2 bin 633 tarımsal sulama abonesi olmak üzere toplam 343 bin 9 abonenin elektriği; 126 bin 83 mesken ve 5 bin 696 ticarethane abonesi olmak üzere toplam 131 bin 779 abonenin de doğal gazı kesildi. Bu ayda toplam 474 bin 788 abonenin elektrik ve doğal gaz hizmetinde kesinti yapıldı.

Mart 2021'de 301 bin 592 mesken abonesi 70 bin 7 ticarethane abonesi 310 sanayi abonesi 2 bin 984 tarımsal sulama abonesi olmak üzere toplam 374 bin 893 abonenin elektriği; 156 bin 825 mesken abonesi ve 8 bin 343 ticarethane abonesi olmak üzere toplam 165 bin 168 abonenin doğal gazı kesildi. Martta toplam 540 bin 61 abone, elektrik ve doğal gazdan yararlanamadı.

Nisan 2021 döneminde ise 198 bin 24 mesken abonesi, 48 bin 491 ticarethane abonesi, 258 sanayi abonesi, 1743 tarımsal sulama abonesi olmak üzere toplam 248 bin 516 abonenin elektriği; 150 bin 233 doğal gaz abonesi ve 9 bin 927 ticarethane abonesi olmak üzere toplam 160 bin 160 abonenin doğal gazı kesildi. Nisanda toplam 408 bin 676 abone, elektrik ve doğal gaz hizmetinden faydalanamadı.

Mayıs 2021 döneminde 111 bin 847 mesken abonesi, 29 bin 618 ticarethane abonesi, 167 sanayi abonesi ve bin 608 tarımsal sulama abonesi olmak üzere toplam 143 bin 240 abonenin elektriği; 76 bin 368 mesken abonesi ile 5 bin 822 ticarethane abonesi olmak üzere toplam 82 bin 190 abonenin doğal gazı kesildi. Mayısta 219 bin 608 abonenin elektrik ve doğal gaz hizmetinde kesinti yapıldı.

"Son bir yılda elektrik 3, doğal gaz 8 kez zamlandı"

Akın, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, enerjide vatandaşa her türlü fedakarlığın yapıldığını söylüyor. Merak ediyoruz, her türlü fedakarlık yapılıyorsa peki bu zamları kim yapıyor? Ekim 2020'den bu yana yani son bir yılda elektrik 3, doğal gaz 8 kez zamlandı.

Benzin 7, motorin 7, LPG de 6 kez zamlandı. Yani pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde akaryakıt ürünlerine 20 kez zam yapıldı. Yalnızca bir yılda enerjide 31 defa zam yapmak mı fedakarlık? 2021 yılının ilk beş ayında 1 milyon 525 bin 14 abonenin elektriği, 674 bin 784 abonenin ise doğal gazı kesildi. Bu mu fedakarlık? Avrupa'daki enerji krizi son 3 aydır yaşanıyor. Türkiye'de ise enerji fiyatları tek adam rejimiyle birlikte ikiye katlandı. Türkiye'de yaşanan buhranın nedeni Avrupa krizi değil, tek adam rejimi."

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Doğalgaz, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Akın'dan elektrik ve doğal gaz abonelerine yönelik kesintilere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Akın'dan elektrik ve doğal gaz abonelerine yönelik kesintilere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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