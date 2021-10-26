Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Çavuşoğlu hakkındaki habere tepki Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DW Türkçe'nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkındaki haberine ilişkin, "Sadece yalan haber yapmıyor, Türkiye- Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ilgili habere ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun, sözde haberi dün gece yalanladığını anımsatan Altun, şunları kaydetti:

"Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz. Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz. Sadece yalan haber yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz."