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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Çavuşoğlu hakkındaki habere tepki Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Çavuşoğlu hakkındaki habere tepki Açıklaması

26.10.2021 11:14
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Çavuşoğlu hakkındaki habere tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DW Türkçe'nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkındaki haberine ilişkin, "Sadece yalan haber yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DW Türkçe'nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkındaki haberine ilişkin, "Sadece yalan haber yapmıyor, Türkiye- Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ilgili habere ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun, sözde haberi dün gece yalanladığını anımsatan Altun, şunları kaydetti:

"Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz. Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz. Sadece yalan haber yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz."

Mevlüt Çavuşoğlu, Fahrettin Altun, Türkiye, Almanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Çavuşoğlu hakkındaki habere tepki Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Çavuşoğlu hakkındaki habere tepki Açıklaması - Son Dakika
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